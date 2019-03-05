Евроремонт по-парижски: способен ли план Эмманюэля Макрона укрепить ЕС

Запрет на финансирование партий в ЕС из-за рубежа

Макрон предложил также ввести правила, запрещающие иностранным компаниям и гражданам финансировать политические партии в странах ЕС.

Несколькими неделями ранее итальянская газета Espresso опубликовала материал о том, что лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини обсуждал с представителями российской власти возможность финансирования его партии в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут в мае.

Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила четыре года назад кредит в российском банке, сообщала газета The Financial Times.

Усиление оборонного потенциала и сохранение военного сотрудничества с Великобританией

Макрон считает важным создать новую структуру для координации оборонной политики Евросоюза — Европейский совет по безопасности. Помимо стран ЕС туда должна войти Великобритания, которая, как предполагается, покинет союз 29 марта. Макрон предложил европейским странам подписать новое соглашение, регулирующее их отношения с НАТО и закрепляющее за членами ЕС обязанность тратить больше средств на военные нужды. Ранее Макрон не раз заявлял, что Европа должна перестать полагаться на США в вопросах обороны и нарастить собственный военный потенциал. Одна из идей, которую продвигает французский лидер, — создание общеевропейских сил быстрого реагирования (EII) для ответа на вызовы безопасности ЕС.

Укрепление рубежей Шенгенской зоны

Президент Франции указывает на необходимость укрепить безопасность Шенгенской зоны, куда входят 26 европейских стран. Речь идет прежде всего о создании единой системы принятия беженцев и об укреплении внешних границ зоны. Сейчас Европа все еще испытывает проблемы с защитой рубежей, хотя в последние два года и достигла некоторого прогресса на этом направлении, утверждает Макрон. Он также обратил внимание на ситуацию, когда такие страны, как Германия, принимают около 1 млн мигрантов, а, например, Венгрия отказывается пускать на свою территорию беженцев, в том числе вводя запреты на законодательном уровне.

Формирование «социального щита» для европейцев

Макрон поддержал идею ввести единую минимальную зарплату по всему ЕС, чтобы «за один и тот же вид работы люди получали одни и те же деньги». Президент допустил, что размер зарплаты все-таки может разниться от страны к стране с учетом экономических особенностей. «Европа... должна создать социальный щит для всех работников», — заявил он.

Наращивание инвестиций в перспективные проекты

Макрон предлагает создать Европейский экологический банк, который будет финансировать проекты, направленные на сокращение вредных выбросов в атмосферу. Европейский совет по инновациям должен будет инвестировать средства в перспективные цифровые проекты.

Как отреагировали на предложения Макрона в ЕС Председатель Совета ЕС Дональд Туск выразил солидарность с идеями Макрона в отношении борьбы с иностранным влиянием, но не отреагировал на остальные инициативы. «Мы не должны позволять внешним антиевропейским силам влиять на наши выборы и определять, кто будет руководить ЕС», — написал Туск в Twitter. Поддержал французского лидера и премьер-министр Испании Педро Санчес. «Мы должны защитить Европу, чтобы Европа смогла защитить нас», — написал он. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поддерживает дискуссии о будущем Европы в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут в мае.

Будут ли идеи Макрона реализованы

Хотя об эффективности реформ Макрона говорить сложно, значительная часть его предложений имеет высокие шансы на реализацию, сказал РБК генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В частности, отметил он, среди европейских стран сложился консенсус насчет целесообразности укрепления Шенгенской зоны и мер по защите демократий от внешнего вмешательства, которое приписывают России и Китаю.

И​деи Макрона по борьбе с внешним вмешательством носят чересчур масштабный и недостаточно избирательный характер, считает глава брюссельского офиса аналитического центра Open Europe Питер Клеппе. «Если, например, российское государство пытается оказать враждебное воздействие на политику в ЕС, неясно, зачем запрещать вообще все иностранное финансирование», — сказал он. По мнению Клеппе, ЕС было бы неправильно чинить препятствия спонсороам из дружественных ЕС стран, например Австралии и США, которые хотят оказывать финансовую помощь европейским политическим структурам.

Опасность представляет и идея наднациональной структуры по борьбе с фейковыми новостями и политическими манипуляциями. «Неясно, кто будет определять, что является вредными новостями, а что нет. Такие организации должны быть подотчетны демократически избранным национальным властям», — считает Клеппе.

По мнению Клеппе, предложения Макрона вряд ли будут способствовать укреплению оборонительного потенциала ЕС и не придутся по душе Британии, где политики сфокусированы на взаимодействии с партнерами по НАТО. «Не очень понятно, зачем создавать дополнительные военные структуры на уровне ЕС, когда у нас уже есть Североатлантический альянс», — считает эксперт.

Предложения Макрона представляют собой размышления на уровне рядового эксперта европейского аналитического центра и не содержат ничего нового, считает бывший министр Португалии по делам ЕС, аналитик консалтинговой компании Flint Group Бруно Масаеш. «Для каждой новой проблемы — новая структура ЕС. В этом и состоит его философия», — написал он в Twitter. Как обратил внимание эксперт, французский лидер уже не раз выступал с идеями, как реформировать союз, однако они не были реализованы.

До сих пор львиная доля предложений французского лидера действительно сводилась к созданию новых институтов в условиях множащихся проблем, согласен Клеппе. «Вместе с тем очевидно и то, что рядовые европейцы не хотят дальнейшего усиления полномочий организаций на наднациональном уровне», — сказал он.