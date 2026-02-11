Макрон фразой «нет пути назад» оценил возврат к дешевой энергии из России
Европа больше не сможет получать дешевые российские энергоресурсы, заявил французский президент Эмманюэль Макрон на Европейском промышленном саммите в Антверпене. Трансляцию ведет Елисейский дворец.
«Дешевая российская энергетика закончилась в 2022 году. И обратного пути нет. И это первый момент, который следует принять во внимание», — сказал Макрон.
Европейские страны ожидали, что Китай будет оставаться «супермаркетом», но и это подошло к концу, рассказал Макрон. По его словам, 2025 год — первый, во время которого Германия стала главным экспортным рынком для еврозоны и который отметился торговым дефицитом европейских экономик с Китаем.
Макрон обратил внимание, что Россия перестала быть постоянным поставщиком энергоресурсов, Китай теперь не основной экспортный рынок, а США, отметил он, «вводят пошлины на нашу экономику и используют механизм принуждения».
«Это меняет правила игры. И именно поэтому это не просто переходный период, и ни один из этих новых факторов не изменится в краткосрочной перспективе. Это не временное потрясение. Очевидно, что это структурный поворотный момент», — подчеркнул французский президент.
Кремль в январе заявил, что Европа отказом от российских энергоресурсов «обрекает себя на зависимость от небольшого количества источников газа», прежде всего от американских поставщиков. «Они отказываются от наиболее конкурентоспособного российского трубного газа или сжиженного газа», — добавил представитель российского президента Дмитрий Песков и отметил, что США продают газ «очень задорого».
Полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз будет введен в 2027 году, а на закупку трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. За нарушение запрета европейским компаниям будет грозить штраф в размере от €40 млн либо не менее 3,5% от годового оборота по миру, или 300% от оборота по сделкам.
