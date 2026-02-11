Президент Литвы предложил Европе «не царапать» ворота Кремля

Гитанас Науседа (Фото: Yauhen Yerchak / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Европа может участвовать в переговорах России и США по дипломатическому урегулированию на Украине, но должно это происходить только при наличии договоренности о достижении справедливого мира, заявил литовский президент Гитанас Науседа, передает LRT.

По его мнению, «Европе не добавляет солидности», когда тот или иной европейский лидер «вдруг» начинает рассуждать, как давно ЕС вел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, и следует поговорить снова. Науседа уверен, что это признак непоследовательной политики: «Потому что несколько месяцев назад мы говорили об ответственности России, о 20-м пакете санкций, о том, что его нужно сделать как можно более строгим».

«Здесь я вижу возможность действовать сообща, а не посылать того или иного представителя стучать или царапать ворота Кремля и разговаривать с тем или иным представителем Кремля», — добавил президент Литвы.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал 11 февраля, что Европа «очнулась» и начала посылать России сигналы о диалоге. С его слов, некоторые европейские лидеры просят не афишировать свои контакты с Москвой.

Материал дополняется.