Мосгорсуд отменил конфискацию участка и дома по делу Тимура Иванова

В апелляции Мосгорсуд отметил изъятие земельного участка и жилого дома, принадлежащих Иванову. В остальном решение было оставлено в силе

Тимур Иванов (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Мосгорсуд отменил решение об обращении в доход государства земельного участка и жилого дома по делу экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Суд рассмотрел апелляцию на решение Пресненского районного суда, который удовлетворил иск об изъятии имущества у Иванова, его родственников и доверенных лиц.

«Московский городской суд отменил решение районного суда в части обращения в доход Российской Федерации имущества в виде земельного участка и жилого дома», — сказано в сообщении пресс-службы. Дело слушалось в закрытом режиме.

Речь идет об иске, по которому с Иванова, его родственников и связанных с ним лиц требовали взыскать имущество на общую сумму более 1,2 млрд руб. Жалобу 20 января подал первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин. Суд первой инстанции вынес решение 5 декабря, иск Генпрокуратуры тогда был удовлетворен частично.

Речь шла о трех земельных участках в Карелии и Московской области, имении в Подмосковье, нежилых помещениях, усадьбе в Тверской области и «доме Мастера» в Москве. Генпрокуратура также требовала изъять 40 транспортных средств, включая принадлежащие его бывшей супруге Светлане Захаровой четыре автомобиля и три транспортных средства отца бывшего экс-замминистра.

В списке на изъятие также значились 30 картин, десять антикварных книг, 26 единиц оружия, коллекция часов в количестве 44 штуки и 170 ювелирных изделий весом более 2,5 кг.

Также в перечне были указаны компания «Гринэнерджи», доли в уставных капиталах компаний «Агрокомплекс Русское село» и «Волжский берег» и денежные средства Иванова в разных валютах в размере почти 214 млн руб., $337 тыс., €187 тыс. и около 27 млн руб. с банковских счетов его бывшей супруги Захаровой.

Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме, единственным исключением тогда стал автомобиль Bentley Continental GT 2004 года. Он был подарен Захаровой ее первым мужем по случаю рождения сына.

1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил Тимура Иванова к тринадцати с половиной годам колонии и штрафу 100 млн руб. за хищение средств при закупке паромов для Керченской переправы. Следствие установило, что было похищено свыше 216 млн руб. Суд взыскал с Иванова солидарно 3,9 млрд руб. по иску банка «Интеркоммерц» и 216,5 млн руб. в пользу АО «Главное управление обустройства войск». В ноябре Арбитражный суд Москвы признал его банкротом по иску ПСБ на 228 млн руб. и открыл процедуру реализации имущества экс-чиновника.

Параллельно в отношении бывшего замминистра продолжается расследование по делу о взятках, где фигурантами также проходят гендиректор «Олимпситистроя» Александр Фомин и Сергей Бородин, заключивший досудебное соглашение.

В сентябре стало известно, что Иванов может стать фигурантом нового уголовного дела о хищении у Минобороны более 9 млрд руб.