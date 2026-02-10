Подрядчик Минобороны попросил взыскать ₽405 млн с экс-замминистра Иванова
Крупный строительный подрядчик Министерства обороны России, АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) потребовало взыскать с осужденного экс-замглавы ведомства Тимура Иванова более 405 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
К экс-чиновнику предъявлены два требования в рамках дела о его банкротстве, 405 млн — это общая сумма. Одно требование, на 217 млн руб., основано на приговоре Мосгорсуда от 1 июля 2025 года. Другое, на 188 млн руб., обозначено как «убытки, причиненные АО «ГУОВ» в результате ненадлежащего исполнения должником полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Оборонстрой». Иванов до 2016-го три года был гендиректором «Оборонстроя».
АО «Главное управление обустройства войск» занимается строительством жилых зданий, образовательных учреждений и специальных объектов для Министерства обороны.
Адвокат экс-замминистра Денис Балуев заявил РБК, что ранее по приговору Мосгорсуда в пользу ГУОВ был взыскан ущерб в размере 216,6 млн руб. Каковы основания для увеличения суммы, защите пока не известно, добавил он.
«Проблема состоит в том, что следствие упорно не пускает нотариуса в СИЗО для заверения необходимой доверенности для участия в арбитражном разбирательстве. Эти действия мы обжалуем в суде», — сказал защитник.
Балуев также отметил, что Иванов не может участвовать в деле о банкротстве и, как следствие, знакомиться с поступающими документами.
Чем известен Тимур Иванов — в материале РБК.
1 июля Мосгорсуд приговорил экс-замминистра к 13 с половиной годам колонии и штрафу 100 млн руб. за хищение средств при закупке паромов для Керченской переправы. Следствие установило, что было похищено свыше 216 млн руб. Суд взыскал с Иванова солидарно 3,9 млрд руб. по иску банка «Интеркоммерц» и 216,5 млн руб. в пользу АО «Главное управление обустройства войск». В ноябре Арбитражный суд Москвы признал его банкротом по иску ПСБ на 228 млн руб. и открыл процедуру реализации имущества экс-чиновника.
Параллельно в отношении бывшего замминистра продолжается расследование по делу о взятках, где фигурантами также проходят гендиректор «Олимпситистроя» Александр Фомин и Сергей Бородин, заключивший досудебное соглашение.
В сентябре стало известно, что Иванов может стать фигурантом нового уголовного дела о хищении у Минобороны более 9 млрд руб.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8