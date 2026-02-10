 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Иванова⁠,
0

Подрядчик Минобороны попросил взыскать ₽405 млн с экс-замминистра Иванова

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Подрядчик Минобороны АО «ГУОВ» увеличило сумму требований к Иванову до 405 млн руб. Адвокат сообщил, что причина защите не известна
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Крупный строительный подрядчик Министерства обороны России, АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) потребовало взыскать с осужденного экс-замглавы ведомства Тимура Иванова более 405 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

К экс-чиновнику предъявлены два требования в рамках дела о его банкротстве, 405 млн — это общая сумма. Одно требование, на 217 млн руб., основано на приговоре Мосгорсуда от 1 июля 2025 года. Другое, на 188 млн руб., обозначено как «убытки, причиненные АО «ГУОВ» в результате ненадлежащего исполнения должником полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Оборонстрой». Иванов до 2016-го три года был гендиректором «Оборонстроя».

АО «Главное управление обустройства войск» занимается строительством жилых зданий, образовательных учреждений и специальных объектов для Министерства обороны. 

Адвокат экс-замминистра Денис Балуев заявил РБК, что ранее по приговору Мосгорсуда в пользу ГУОВ был взыскан ущерб в размере 216,6 млн руб. Каковы основания для увеличения суммы, защите пока не известно, добавил он.

«Проблема состоит в том, что следствие упорно не пускает нотариуса в СИЗО для заверения необходимой доверенности для участия в арбитражном разбирательстве. Эти действия мы обжалуем в суде», — сказал защитник.

Балуев также отметил, что Иванов не может участвовать в деле о банкротстве и, как следствие, знакомиться с поступающими документами.

Чем известен Тимур Иванов — в материале РБК.

1 июля Мосгорсуд приговорил экс-замминистра к 13 с половиной годам колонии и штрафу 100 млн руб. за хищение средств при закупке паромов для Керченской переправы. Следствие установило, что было похищено свыше 216 млн руб. Суд взыскал с Иванова солидарно 3,9 млрд руб. по иску банка «Интеркоммерц» и 216,5 млн руб. в пользу АО «Главное управление обустройства войск». В ноябре Арбитражный суд Москвы признал его банкротом по иску ПСБ на 228 млн руб. и открыл процедуру реализации имущества экс-чиновника.

Параллельно в отношении бывшего замминистра продолжается расследование по делу о взятках, где фигурантами также проходят гендиректор «Олимпситистроя» Александр Фомин и Сергей Бородин, заключивший досудебное соглашение.

В сентябре стало известно, что Иванов может стать фигурантом нового уголовного дела о хищении у Минобороны более 9 млрд руб.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Тимур Иванов Минобороны
Тимур Иванов фото
Тимур Иванов
экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
