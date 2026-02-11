Володин попросил депутатов воздержаться от заявлений о повышении тарифов

Спикер Госдумы Володин в закрытой части заседания призвал депутатов обсуждать касающиеся граждан вопросы, вроде тарифов на ЖКХ, с участием всей Думы. Днем ранее в парламенте обсуждали обоснованность повышения тарифов

Вячеслав Володин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Депутаты, считающие, что нужно увеличить стоимость услуг управляющих компаний, должны выносить эти вопросы на заседание Госдумы, заявил в закрытой части пленарного заседания 11 февраля председатель палаты Вячеслав Володин, сообщили два источника РБК, знакомых с его выступлением.

По их словам, Володин подчеркнул, что, «когда речь идет о наших гражданах», такие вопросы в обязательном порядке надо выносить на открытое обсуждение. В частности, если какой-то депутат или фракция считают, что надо увеличить стоимость услуг управляющих компаний для граждан, это нужно выносить на заседание Думы.

Позиция всех депутатов заключается в том, что тарифы на услуги ЖКХ надо брать под особый контроль, заявил Володин в закрытой части (об этих его словах сообщила пресс-служба Думы). Он отметил, что Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия ФАС в части контроля за тарифообразованием, а также ужесточает ответственность для региональных регуляторов.

«Потому что региональные энергетические комиссии, принимая решение о росте тарифов, зачастую делают это необоснованно», — пояснил Володин. «Мы понимаем одинаково обстановку и людей защищаем от чрезмерных повышений тарифов. Или все‑таки у кого‑то есть иная точка зрения? Тогда ее обоснуйте», — добавил он.

Накануне глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании профильного комитета в Госдуме заявил, что его ведомство поддерживает повышение цен на услуги управляющих компаний.

В свою очередь, депутат Владимир Кошелев (ЛДПР) отметил, что в настоящее время управляющие компании лишены возможности пересмотра цен на свои услуги. Он добавил, что в свете вступивших с начала года новых налоговых правил перед управляющими компаниями встанет выбор: либо снижать качество обслуживания, либо сокращать объем предоставляемых работ. Файзуллин отметил, что возможное повышение цен на услуги управляющих компаний связано с качеством предоставляемых услуг.