 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

Володин попросил депутатов воздержаться от заявлений о повышении тарифов

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Спикер Госдумы Володин в закрытой части заседания призвал депутатов обсуждать касающиеся граждан вопросы, вроде тарифов на ЖКХ, с участием всей Думы. Днем ранее в парламенте обсуждали обоснованность повышения тарифов
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Депутаты, считающие, что нужно увеличить стоимость услуг управляющих компаний, должны выносить эти вопросы на заседание Госдумы, заявил в закрытой части пленарного заседания 11 февраля председатель палаты Вячеслав Володин, сообщили два источника РБК, знакомых с его выступлением.

По их словам, Володин подчеркнул, что, «когда речь идет о наших гражданах», такие вопросы в обязательном порядке надо выносить на открытое обсуждение. В частности, если какой-то депутат или фракция считают, что надо увеличить стоимость услуг управляющих компаний для граждан, это нужно выносить на заседание Думы.

Позиция всех депутатов заключается в том, что тарифы на услуги ЖКХ надо брать под особый контроль, заявил Володин в закрытой части (об этих его словах сообщила пресс-служба Думы). Он отметил, что Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия ФАС в части контроля за тарифообразованием, а также ужесточает ответственность для региональных регуляторов.
«Потому что региональные энергетические комиссии, принимая решение о росте тарифов, зачастую делают это необоснованно», — пояснил Володин. «Мы понимаем одинаково обстановку и людей защищаем от чрезмерных повышений тарифов. Или все‑таки у кого‑то есть иная точка зрения? Тогда ее обоснуйте», — добавил он.

Жители регионов России пожаловались на рост сумм в квитанциях за ЖКХ
Общество
Фото:Александр Легкий / Global Look Press

Накануне глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании профильного комитета в Госдуме заявил, что его ведомство поддерживает повышение цен на услуги управляющих компаний.

В свою очередь, депутат Владимир Кошелев (ЛДПР) отметил, что в настоящее время управляющие компании лишены возможности пересмотра цен на свои услуги. Он добавил, что в свете вступивших с начала года новых налоговых правил перед управляющими компаниями встанет выбор: либо снижать качество обслуживания, либо сокращать объем предоставляемых работ. Файзуллин отметил, что возможное повышение цен на услуги управляющих компаний связано с качеством предоставляемых услуг.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума Вячеслав Володин ЖКХ тарифы Управляющие компании Ирек Файзуллин
Вячеслав Володин фото
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Ирек Файзуллин фото
Ирек Файзуллин
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России
8 декабря 1962 года
Материалы по теме
В Госдуме предложили анализировать отток российских студентов за рубеж
Общество
В Госдуме предложили доработать поправки о лимите банковских карт
Финансы
Володин рассказал, кто войдет в группу по решению проблем «Почты России»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
На Кубе несколько отелей временно закрылись из-за низкого спроса Общество, 16:09
Лукашенко отказался приехать на первое заседание «Совета мира» Политика, 16:05
Лавров заявил о попытках Европы посылать России сигналы Политика, 16:04
Зачем криптокомпания вложила $200 млн в «банк для зумеров» от MrBeast Крипто, 16:04
Певцов оценил шансы на предложение сменить Богомолова во МХАТ Общество, 16:02
Экс-глава производителя водки «Пять озер» будет управлять бывшим Heineken Бизнес, 16:02
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о трех главных страхах в жизни Общество, 15:54
«Киты» купили биткоин на миллиарды на обвале. Почему это не спасло рынок Крипто, 15:54
Швейцарский горнолыжник повторил 58-летний рекорд на Олимпиаде Спорт, 15:53
Дегтярев допустил запрет на въезд в Россию сменившим гражданство атлетам Спорт, 15:46
Делегирование: как повысить эффективность команды Образование, 15:46
Reuters узнал о нехватке денег в чешской программе по снарядам для ВСУ Политика, 15:44
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40