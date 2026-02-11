 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин указал губернатору на проблему с безработицей в Северной Осетии

Путин указал Меняйло, что показатель безработицы в Осетии выше общероссийского
Путин указал Меняйло, что уровень безработицы в Северной Осетии втрое превышает средний по стране. По данным Росстата, в ноябре он был равен 6,5% при среднем показателе 2,2% на те же даты
Владимир Путин и&nbsp;Сергей&nbsp;Меняйло
Владимир Путин и Сергей Меняйло (Фото: Администрация Президента России )

Показатели безработицы в Северной Осетии втрое выше, чем в среднем по стране. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с главой региона Сергеем Меняйло.

Последний докладывал главе государства о развитии республики.

Путин поинтересовался, сохраняются ли в регионе проблемы с занятостью. Меняйло ответил, что это касается рабочих специальностей.

«У вас уровень безработицы повыше, чем в среднем по стране», — сказал президент.

«Да», — ответил Меняйло.

«В три раза», — добавил Путин.

Минтруд сообщил о выводе из теневой занятости почти 1 млн сотрудников
Общество
Фото:Рамзик Захарян / URA.ru / Global Look Press

Меняйло ответил, что проект транспортно-логистического хаба в транспортном коридоре «Север-Юг», который по поручению президента планируют реализовать власти, должен обеспечить 8,5 тыс. рабочих мест со средней зарплатой от 70 до 100 тыс. руб. Это экспортоориентированный хаб, который должен стать аналогом «сухого порта» с таможенной зоной, рассказал он.

«Ну отлично», — оценил планы Путин.

В конце декабря президент сообщил о снижении уровня безработицы среди экономически активного населения России до исторического минимума — 2,2% (совпадает с данными Росстата на сентябрь—ноябрь). Он отметил, что на рынке труда сейчас наблюдается дефицит свободной рабочей силы. Глава Минтруда Антон Котяков в интервью РБК говорил, что уровень безработицы в России в ближайшие годы вряд ли будет подниматься выше 2,5%.

По данным Росстата, на конец ноября уровень безработицы в Северной Осетии составлял 6,5%. В целом в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) он остается высоким по сравнению с остальной страной — 7,2%.

При этом, по словам Меняйло, объем валового регионального продукта (ВРП) Северной Осетии по итогам 2025 года составил 355 млрд руб., что на 16,4% больше, чем годом ранее.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
безработица Северная Осетия Владимир Путин Сергей Меняйло
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
