Общество⁠,
0

Минтруд сообщил о выводе из теневой занятости почти 1 млн сотрудников

Минтруд: в России были легализованы 976 тыс. неоформленных сотрудников
Фото: Рамзик Захарян / URA.ru / Global Look Press
Фото: Рамзик Захарян / URA.ru / Global Look Press

Почти 1 млн человек был выведен из теневой занятости в России по итогам 2025 года в рамках работы по легализации трудовых отношений. Об этом РБК сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России.

«Для противодействия нелегальной занятости правительством России утвержден план мероприятий до 2027 года. Это комплекс мер, который включает в себя не только работу по выявлению и легализации неоформленных работников, но и профилактику таких нарушений», — говорится в сообщении. План включает в себя мониторинг и распространение эффективных региональных практик на федеральном уровне. В реализации плана задействованы Минтруд, Минэкономразвития, МВД, Роструд, а также региональные власти, объединения работодателей и профсоюзы.

Власти обсудили, как сократить число получающих зарплату «в конверте»
Экономика
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ключевые роли в противодействии нелегальной занятости сыграли межведомственные комиссии из сотрудников Роструда, ФНС и Социального фонда России на всех уровнях власти. По данным Минтруда, в результате работы этих комиссий в 2025 году были легализованы 976 тыс. человек — примерно на 20% больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 810 тыс. С большинством работников были заключены трудовые договоры, часть граждан оформили гражданско-правовые договоры на выполнение работ или оказание услуг.

В прошлом году правительство подготовило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в России на период 2025–2027 годов, писал РБК. План состоит из 18 мер на федеральном и региональном уровнях, которые касаются сбора новой информации о рынке труда (например, о неработающих гражданах трудоспособного возраста), усиления практической роли регионов в борьбе с нелегальным наймом и профилактики нарушений трудового законодательства, в частности подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Илья Трапезников, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Минтруд теневая экономика рынок труда
