Путин сообщил о снижении уровня безработицы до исторического минимума

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Уровень безработицы в России упал среди экономически активного населения до исторически низкого уровня — 2,2%, заявил президент Владимир Путин на заседании Госсовета.

«Это очень высокий показатель занятости и исторически низкая безработица», — сказал глава государства.

На рынке труда сейчас есть дефицит свободной рабочей силы, добавил Путин.

Министр труда назвал «планку» по безработице в России
Экономика
Антон Котяков

«Безработица значительно не вырастет. Если у нас не произойдет никаких глобальных изменений в макроэкономической повестке, я думаю, что безработица будет находиться в коридоре 2,2–2,5% в течение нескольких лет», — предупредил министр труда Антон Котяков в октябре в интервью РБК.

Россия по итогам второго квартала 2025 года показа самый низкий уровень безработицы среди стран G20, сообщило в сентябре«РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб сообщило. В июне доля безработицы в России составила 2,2%, тогда как, например, в Южной Корее показатель достиг 2,6%.

При этом августе Путин сообщил о росте как скрытой, так и официальной безработицы. Число работников, находящихся в простое, на неполном рабочем дне или под риском увольнения, увеличилось с 98 тыс. в начале 2025 года до 199 тыс. к 8 августа, отметил президент.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

