Президент Колумбии сообщил о попытке покушения

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о том, что избежал покушения, когда летел на вертолете в департамент Кордова накануне. Об этом он рассказал во время заседания совета министров в административном центре муниципалитета — Монтерии, передает El Tiempo.

По словам главы государства, вечером 9 февраля он не смог приземлиться в Кордове, так как «боялся», что «по вертолету могут открыть огонь». «Должен признаться, что тогда я спасался от покушения на мою жизнь, поэтому не смог вчера прибыть. Я не смог приземлиться там, где должен был. Даже посадочные огни не включили», — заявил Петро.

Он добавил: «Мы вылетели в открытое море на четыре часа и прибыли туда, куда вовсе не собирались… спасаясь от покушения вместе с моими детьми».

El Tiempo отмечает, что до этого Петро неоднократно утверждал, что наркоторговцы планируют его убить.

Материал дополняется.