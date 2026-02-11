 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Президент Колумбии сообщил о попытке покушения

Президент Колумбии Петро заявил о попытке покушения

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о том, что избежал покушения, когда летел на вертолете в департамент Кордова накануне. Об этом он рассказал во время заседания совета министров в административном центре муниципалитета — Монтерии, передает El Tiempo.

По словам главы государства, вечером 9 февраля он не смог приземлиться в Кордове, так как «боялся», что «по вертолету могут открыть огонь». «Должен признаться, что тогда я спасался от покушения на мою жизнь, поэтому не смог вчера прибыть. Я не смог приземлиться там, где должен был. Даже посадочные огни не включили», — заявил Петро.

Он добавил: «Мы вылетели в открытое море на четыре часа и прибыли туда, куда вовсе не собирались… спасаясь от покушения вместе с моими детьми».

El Tiempo отмечает, что до этого Петро неоднократно утверждал, что наркоторговцы планируют его убить.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Колумбия Густаво Петро
Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
На территории завода в Волгограде возник пожар из-за атаки дронов Политика, 02:14
Песков словами «очень жаль» ответил на вопрос об ограничениях Telegram Технологии и медиа, 02:10
Азербайджан разрешил экспорт армянских товаров через свою территорию Политика, 01:56
Президент Колумбии сообщил о попытке покушения Политика, 01:50
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Reuters узнал о возвращении Total доли ЛУКОЙЛа в заводе в Нидерландах Бизнес, 01:13
Почти 50 дронов сбили над Россией за три часа Политика, 00:54
Гуменник занял 12 место в короткой программе на Олимпиаде Спорт, 00:53
Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов Политика, 00:41
Патриарх выразил соболезнования после гибели священника в Запорожье Общество, 00:31
Юристы объяснили регистрацию ушедшими компаниями товарных знаков в России Бизнес, 00:12
Глава ОКР не исключил попыток отсудить бронзу в скиатлоне для Коростелева Спорт, 00:09
Новый владелец Домодедово рассказал о планах на актив Бизнес, 00:07
Spiegel узнал о планах Берлина сменить посла в России Политика, 00:04