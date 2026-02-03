Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

3 февраля, спустя месяцы угроз, санкций и взаимных упреков, Дональд Трамп встретится с колумбийским президентом Густаво Петро. Почему отношения между союзниками переживают кризис и какими могут быть итоги встречи — в статье РБК

Густаво Петро (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

3 февраля президент США Дональд Трамп примет в Белом доме своего колумбийского коллегу Густаво Петро. Визит президента Колумбии в Вашингтон был согласован после телефонного разговора двух лидеров 7 января и стал возможен благодаря временному восстановлению визы Петро, в прошлом году аннулированной Госдепартаментом после того, как президент во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял участие в пропалестинском митинге в Нью-Йорке, на котором призвал американских солдат «не направлять винтовки против человечества» и «не подчиняться приказам Трампа».

The New York Times отмечает, что встреча Трампа и Петро может пройти менее гладко, чем январский телефонный разговор. Оба лидера известны склонностью к эпатажу без оглядки на последствия. Трамп неоднократно устраивал публичные разносы гостям в Овальном кабинете — достаточно вспомнить перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале 2025 года. А Петро не только сам легко провоцирует собеседников, но и остро реагирует на выпады в свой адрес, подчеркивают собеседники издания.

Какие претензии США предъявляли Колумбии

Хотя США и Колумбия — давние союзники, их отношения резко обострились в середине 2025 года. В Вашингтоне считают, что власти недостаточно активно противодействуют производству наркотиков в стране. Как сообщает The Wall Street Journal, объемы выращивания коки в Колумбии выросли почти в девять раз по сравнению с 2012 годом, а численность вооруженных формирований, вовлеченных в наркобизнес, возросла вдвое с 2022 года.

Колумбия — крупнейший в мире производитель кокаина, значительная часть которого попадает в США. Согласно опубликованному в июне докладу Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), страна побила мировой рекорд по объему производимого кокаина — по данным, собранным до 2023 года, на Колумбию приходится 67% мировых посадок коки, а объем производства наркотика увеличился на 53% по сравнению с 2001 годом. США на протяжении нескольких десятилетий оказывали финансовую поддержку Колумбии, выделяя средства на программы, направленные на борьбу с наркотрафиком. Одна из инициатив в этой области предполагала помощь колумбийским фермерам, которые решили перейти от выращивания коки к другим культурам, например какао. Как отмечает издание El Tiempo, полная приостановка американской помощи зарубежным странам, о которой объявил Трамп, ставит под угрозу прежде всего программы по борьбе с наркотрафиком. Многие из них уже свернуты после решения Вашингтона закрыть Агентство США по международному развитию (USAID).

В октябре 2025 года Трамп публично назвал Петро «наркобароном», объявил о прекращении американской помощи Колумбии и предупредил, что если Богота не ликвидирует лаборатории по производству кокаина, то «это сделают Соединенные Штаты — и сделают это жестко». В ответ правительство Колумбии отозвало своего посла из Вашингтона. Спустя несколько дней Минфин США ввел персональные санкции против Петро, обвинив его в том, что он «позволил наркокартелям процветать». Ведомство заблокировало все американские активы, принадлежавшие Петро, его супруге Веронике дель Сокорро Алькосер Гарсиа, сыну Николасу Петро, а также министру внутренних дел Армандо Бенедетти.

2 декабря, обсуждая возможность ударов по наземным целям в Венесуэле, Трамп заявил, что Колумбия, как и любая страна, поставляющая наркотики в США, также может стать мишенью. Петро в ответ предупредил, что угроза национальному суверенитету «разбудит спящего ягуара», и предложил американскому президенту лично убедиться, что колумбийские силы «уничтожают по одной нарколаборатории каждые 40 минут».

10 декабря Трамп вновь резко высказался в адрес колумбийского лидера, заявив, что Петро «ждут большие проблемы, если он не поумнеет». «Нам не нравятся люди, которые убивают и торгуют наркотиками, убивая наших граждан», — пригрозил он. А после того как 3 января США провели военную операцию в Венесуэле и вывезли из страны ее лидера Николаса Мадуро, Трамп намекнул Петро, что он может стать следующей целью, посоветовав ему «беречь свою задницу».

На протяжении более чем двух столетий основой для политики США в Западном полушарии служит доктрина, изложенная в 1823 году пятым президентом США Джеймсом Монро и предполагавшая разделение мира на сферы влияния: Европа не должна была вмешиваться в дела Западного полушария и создавать там новые колонии; США же обязались не вмешиваться в дела европейские. Однако уже к XX веку эта концепция эволюционировала в сторону обоснования американских интервенций. В 1904 году 26-й президент США Теодор Рузвельт дополнил ее «следствием» (Roosevelt Corollary), заявив о праве США исполнять роль «международной полицейской силы» в Западном полушарии в случае «хронических правонарушений или бессилия» местных властей. В декабре 2025 года администрация США обновила Стратегию национальной безопасности, включив в нее «следствие Трампа» (Trump Corollary). Там подчеркивается необходимость обеспечить экономическое доминирование Штатов и превращение их в «партнера первого выбора» для всех стран региона в противовес Китаю и России. Стратегия предусматривает пересмотр глобального военного присутствия США в пользу Западного полушария, усиление ВМС и Береговой охраны для контроля над морскими путями и борьбы с контрабандой людей и наркотиков, а также проведение точечных операций по борьбе с наркотрафиком и защите границ.

Могут ли страны вернуться к сотрудничеству

Петро прибыл в Вашингтон в разгар предвыборной кампании в его собственной стране — на 31 мая запланированы президентские выборы. Сам он не принимает участия в гонке, но отношения с США — один из центральных вопросов этой кампании.

Согласно последним опросам, лидирует в ней сенатор Иван Сепеда, союзник Петро. Накануне встречи с Трампом Петро поддержал Сепеду, который призвал колумбийцев собраться 3 февраля на центральной площади Боготы, чтобы в том числе поддержать главу государства во время его поездки в США. «Пусть во вторник площадь Боливара, если позволит погода, будет заполнена в защиту демократии, достойной заработной платы и мира в Колумбии, пока я встречаюсь с Трампом», — написал Петро в соцсети X 2 февраля, когда прибыл в Вашингтон.

Петро стал одним из главных критиков действий администрации Трампа в Латинской Америке. Хотя колумбийского лидера едва ли можно назвать союзником венесуэльского лидера Николаса Мадуро (в частности, он не признал его победу на выборах в 2024-м), он резко критиковал действия американцев в Карибском море еще до проведения военной операции в Венесуэле. В ответ на обвинения Трампа в причастности к наркоторговле Петро сказал: «Я не нелегитимен и не наркоторговец, у меня есть только дом моей семьи, за который я до сих пор плачу из своей зарплаты». В прошлом году колумбийский лидер опубликовал свои банковские выписки, чтобы показать прозрачность доходов. Он также утверждал, что рост производства запрещенных веществ в Латинской Америке — это следствие роста их потребления в США. «В борьбе с производителями и торговцами кокаином сложилось своего рода разделение труда: Колумбия фактически обеспечивает финансирование и гибель людей в этой борьбе, в то время как США обеспечивают потребление. Потребление в США и растущее потребление в Европе стали причиной 300 тыс. убийств в Колумбии и миллиона смертей в Латинской Америке», — написал Петро в соцсетях в октябре.

Хотя на протяжении прошлого года Трамп и Петро периодически обменивались критическими высказываниями, после их телефонного разговора 7 января наступило некоторое затишье. Как рассказал Петро, ему даже пришлось отложить подготовленную заранее речь, основанную на предположении, что США собираются устроить вторжение в его страну. «Теперь Колумбия может спать спокойно», — заявил латиноамериканский лидер.

По информации El País, примирение не было спонтанным, поскольку в течение нескольких месяцев группа бизнесменов, политиков и представителей ближайшего окружения колумбийского президента налаживала связи с администрацией Трампа. «Эта работа велась в секретном режиме. Любая утечка могла поставить под угрозу крайне деликатные дипломатические усилия, учитывая непредсказуемость таких фигур, как Петро и Трамп», — утверждает издание.

Однако уже спустя несколько часов после того, как американское правительство выдало временное разрешение колумбийскому лидеру на визит в Вашингтон, тот осторожно возобновил атаки на республиканца. «Они должны вернуть Мадуро и отдать его под суд в Венесуэле», — заявил Петро в Боготе 28 января, вновь обвинив США в подрыве основ международного права. Готовясь к переговорам в Овальном кабинете, он отметил: «С Трампом нужно разговаривать как с равным, а не как со слугой». Как отмечают эксперты, во многом именно эта позиция помогла Петро повысить свой личный рейтинг с прошлогодних 30% до нынешних 45%.

В интервью El País от 9 января он все же заметил, что, несмотря на значительные разногласия, у него есть точки соприкосновения с Трампом. «Он делает то, что считает нужным, как и я. Он тоже прагматичен, хотя и в большей степени, чем я. Его взгляды на многие вопросы сильно отличаются от моих. Но, например, в вопросе борьбы с наркоторговлей у нас нет разногласий», — заявил Петро. Примечательно, что еще в начале января глава МВД Колумбии Бенедетти подтвердил готовность сотрудничать с США в борьбе с наркоторговлей. Министр пояснил, что США будут предоставлять экономическую, технологическую и разведывательную поддержку, а колумбийская сторона усилит контроль на границе с Венесуэлой, где действуют незаконные вооруженные группировки. «Наше сотрудничество направлено на уничтожение баз картелей, лабораторий и других структур по незаконному обороту наркотиков на всей территории страны», — сказал Бенедетти.

Директор обсерватории безопасности Центрального университета Колумбии Андрес Ньето отмечает, что грядущая встреча политиков не только скажется на отношениях двух стран, но и напрямую повлияет на выборы в Колумбии. «Важно обратить внимание на то, что в последнее время колумбийское правительство заняло гораздо более уступчивую позицию по отношению к требованиям Соединенных Штатов. Прежде всего выразило готовность совместно работать в области борьбы с наркоторговлей. Напряженность сейчас сохраняется только вокруг венесуэльской проблематики. Причем речь идет не только о недавних событиях, связанных с Николасом Мадуро, но и о том, что США атаковали в Карибском море суда под предлогом, что они якобы перевозили наркотики в направлении северной части континента», — заявил РБК эксперт.

По мнению Ньето, сценарий возможного вторжения американцев в Колумбию выглядит маловероятным. «В центре внимания — борьба с наркокартелями. А вовлеченные в это колумбийские группировки, такие как Армия национального освобождения (ELN), диссиденты FARC или картель «Гольфо», уже находятся под наблюдением. Так что на данном этапе речь идет не о возможном вмешательстве со стороны США, а о том, чтобы подвигнуть Колумбию действовать активнее», — заключил эксперт.