Кремль ответил на сообщения о прилете в Москву самолета посланника Трампа

Песков отрицательно ответил на вопрос, планируются ли контакты России и США по Украине в связи с данными о прилете самолета посланника Трампа. При этом он отметил, что взаимодействие стран «действительно интенсифицировалось»

Стив Уиткофф (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

У Кремля нет никакой информации о прилете в Москву частного самолета, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Данные о том, что из Вашингтона в Москву прибыл самолет Gulfstream G650ER, «связанный с Уиткоффом», появились в телеграм-каналах и американском сегменте соцсети X утром 11 февраля.

На вопрос РБК о том, планируются ли сейчас какие-либо контакты администрации Трампа с российскими властями, в частности по Украине, Песков ответил отрицательно: «Нет, никакой информации нет и никаких контактов у нас не планируется».

Песков добавил, что контакты осуществляются «по определенным каналам, по линии разных ведомств». «Они действительно интенсифицировались, как мы уже говорили, по мере того как администрация тоже налаживает свою деятельность в Вашингтоне. Но в данном случае по украинскому урегулированию ничего», — сказал пресс-секретарь президента.

Днем во вторник американский посол Линн Трейси посетила здание МИДа на Смоленской площади, передает «РИА Новости». Российские и американские дипломаты пока не сообщали о целях визита.

Должность спецпосланника Трампа по Украине и России занимает Кит Келлог. На этой неделе он приедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где в том числе будет обсуждаться военный конфликт Москвы и Киева. Он посетит украинскую столицу, но Москвы, по данным Bloomberg, в плане поездки нет. По данным The Telegraph, администрация Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта, чтобы провести переговоры с союзниками по НАТО, Келлог хочет выслушать мнение европейских лидеров о том, каким может быть мирное соглашение и об их вкладе в этот процесс.

8 февраля Трамп заявил, что разговаривал по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Кремль это не подтвердил и не опроверг. В то же время Песков отметил, что с приходом в Белый дом команды республиканца «возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам» и на этом фоне он может «чего-то не знать, быть не в курсе чего-то».