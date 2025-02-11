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Военная операция на Украине ,  
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Кремль ответил на сообщения о прилете в Москву самолета посланника Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине
Песков отрицательно ответил на вопрос, планируются ли контакты России и США по Украине в связи с данными о прилете самолета посланника Трампа. При этом он отметил, что взаимодействие стран «действительно интенсифицировалось»
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

У Кремля нет никакой информации о прилете в Москву частного самолета, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Данные о том, что из Вашингтона в Москву прибыл самолет Gulfstream G650ER, «связанный с Уиткоффом», появились в телеграм-каналах и американском сегменте соцсети X утром 11 февраля.

На вопрос РБК о том, планируются ли сейчас какие-либо контакты администрации Трампа с российскими властями, в частности по Украине, Песков ответил отрицательно: «Нет, никакой информации нет и никаких контактов у нас не планируется».

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Кит Келлог

Песков добавил, что контакты осуществляются «по определенным каналам, по линии разных ведомств». «Они действительно интенсифицировались, как мы уже говорили, по мере того как администрация тоже налаживает свою деятельность в Вашингтоне. Но в данном случае по украинскому урегулированию ничего», — сказал пресс-секретарь президента.

Днем во вторник американский посол Линн Трейси посетила здание МИДа на Смоленской площади, передает «РИА Новости». Российские и американские дипломаты пока не сообщали о целях визита.

Должность спецпосланника Трампа по Украине и России занимает Кит Келлог. На этой неделе он приедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где в том числе будет обсуждаться военный конфликт Москвы и Киева. Он посетит украинскую столицу, но Москвы, по данным Bloomberg, в плане поездки нет. По данным The Telegraph, администрация Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта, чтобы провести переговоры с союзниками по НАТО, Келлог хочет выслушать мнение европейских лидеров о том, каким может быть мирное соглашение и об их вкладе в этот процесс.

8 февраля Трамп заявил, что разговаривал по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Кремль это не подтвердил и не опроверг. В то же время Песков отметил, что с приходом в Белый дом команды республиканца «возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам» и на этом фоне он может «чего-то не знать, быть не в курсе чего-то».

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Дмитрий Песков Кремль Дональд Трамп США Украина
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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