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Военная операция на Украине ,  
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Администрация Трампа предложит ЕС закупить у США больше оружия для Киева

Reuters: США предложат Европе закупить больше американского оружия для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Это один из вариантов продолжения поставок военной помощи Украине «без значительных затрат» для США, который рассматривают в Белом доме. Генсек НАТО говорил, что Европа готова заплатить за американское оружие
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа предложит европейским союзникам нарастить закупки американского оружия для Украины в преддверии возможных мирных переговоров с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

План призван улучшить переговорные позиции Киева. Как ожидается, спецпредставитель Трампа по урегулированию конфликта Кит Келлог обсудит его со странами ЕС на Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе.

Сам Келлог не подтвердил такие данные, но отметил, что «США всегда хотят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет [американскую] экономику». «Есть много вариантов. Сейчас рассматриваются все», — сказал он агентству, добавив, что Украина продолжает получать вооружения, поставки которых были одобрены при президенте Джо Байдене. По словам Келлога, «в ближайшие 24 часа необязательно надо будет что-то менять».

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Фото:Михаил Почуев / ТАСС

Европейские страны закупали американское оружие для Украины при администрации Байдена, напоминает Reuters. По словам собеседников, продолжение такой практики при Трампе — одна из нескольких идей, которые обсуждает администрация, чтобы продолжить поставки военной помощи Киеву «без значительных затрат» для США. Агентство отмечает, что получить одобрение конгресса на дополнительное финансирование поддержки Украины будет непросто.

В последние дни в Вашингтоне заявляли, что администрация «хочет вернуть миллиарды», потраченные с начала боевых действий в феврале 2022 года, что потребует большего участия Европы. Например, об этом говорил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что из около $177 млрд одобренной в США военной помощи его страна получила только $76 млрд.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в конце января призвал США продолжить поставки Украине и заявил, что Европа заплатит за оружие. Незадолго до инаугурации Трампа глава европейской дипломатии Кая Каллас говорила, что ЕС будет готов взять на себя инициативу по поддержке Украины, если Соединенные Штаты больше не будут оказывать ей помощь, но в то же время призвала «не спекулировать» на тему будущих действий Вашингтона. Российские власти осуждают поддержку Киева.

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Дональд Трамп США Украина Европа военная помощь поставки оружия
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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