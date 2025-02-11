Израиль присоединился к обещанию Трампа устроить «ад» для палестинцев

Военно-политический кабинет Израиля потребовал от ХАМАС освободить удерживаемых в Газе заложников, предупредив о готовности возобновить боевые действия. Дональд Трамп пригрозил палестинцам «адом». Подробнее — в статье РБК

Биньямин Нетаньяху (слева) и Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

11 февраля в Израиле прошло заседание военно-политического кабинета. Изначально планировалось, что на нем будет обсуждаться позиция еврейского государства на переговорах по второму этапу перемирия с ХАМАС, однако главной темой стало решение группировки отложить освобождение заложников.

Дискуссии продлились четыре с половиной часа, после чего канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выпустила заявление с поддержкой требования президента США Дональда Трампа освободить заложников к полудню субботы, 15 февраля (в противном случае американский лидер пригрозил ХАМАС «адом»). «Еще вчера вечером премьер-министр отдал распоряжение усилить военное присутствие в секторе Газа и вокруг него, а также подготовиться к любому развитию событий, если ХАМАС не освободит наших заложников к ближайшей субботе», — уточнили в офисе израильского премьера. Там также заявили, что если ХАМАС не вернет заложников до полудня субботы, то ЦАХАЛ «возобновит боевые действия до окончательного разгрома» группировки. Израильской армии отдан приказ «сосредоточить силы внутри и вокруг сектора Газа».

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При этом речь не идет о передаче всех остающихся в плену заложников; по данным Haaretz, власти еврейского государства готовы продолжить реализацию соглашения о перемирии в случае освобождения трех ранее оговоренных человек.

Что предшествовало ультиматуму Израиля

10 февраля представитель военного крыла ХАМАС «Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама» Абу Убайда сообщил, что палестинская группировка отложила на неопределенный срок освобождение очередной группы заложников, запланированное на 15 февраля. По его словам, это решение было принято из-за неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны Израиля включая задержки в организации возвращения палестинцев в свои дома на севере сектора Газа, обстрелы гражданского населения и воспрепятствование доставки гуманитарной помощи. 9 февраля стало известно, что израильские военные открыли огонь по группе палестинцев, приблизившихся к границе с Израилем. В ХАМАС заявили, что в результате погибли три человека и еще насколько пострадали.

Позднее палестинская группировка выпустила еще одно заявление, в котором назвала отсрочку в освобождении заложников «предупреждением» Израилю и попыткой «оказать давление с целью полного соблюдения условий соглашения». «ХАМАС намеренно сделал это заявление за пять дней до запланированной передачи пленных, что дало посредникам достаточно времени для оказания давления на оккупантов, чтобы заставить их выполнить свои обязательства», — заявили в движении, отметив, что возможность проведения запланированного обмена сохраняется.

Израильский министр обороны Исраэль Кац назвал действия группировки нарушением условий перемирия и распорядился привести силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в боевую готовность на случай любых возможных сценариев в Газе и для защиты израильских населенных пунктов. В ночь на 11 февраля ЦАХАЛ объявила об отсрочке отпусков для военнослужащих Южного округа и переброске к Газе дополнительных подразделений.

В плену ХАМАС остаются 76 человек, почти половина из которых считаются погибшими. 19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В рамках первого этапа палестинская группировка должна была освободить 33 человека, включая обладателя двойного гражданства России и Израиля Александра Труфанова. С начала перемирия из плена были отпущены 16 израильских заложников и еще пять граждан Таиланда, не входившие в изначальный список из 33 имен. Труфанов остается в плену. 11 февраля стало известно о гибели в Газе самого пожилого заложника — 85-летнего Шломо Мансура. Если соглашение будет продлено, то на втором этапе будут освобождены оставшиеся 59 заложников.

Президент США Дональд Трамп довольно жестко отреагировал на решение ХАМАС, потребовав до 15 февраля освободить заложников — причем всех сразу, а не партиями по несколько человек. «Если все заложники не будут возвращены к субботе в 12 часов, мне кажется, это подходящее время, то я бы сказал: отмените это [перемирие], и пусть разразится ад», — заявил он журналистам. Его ультиматум поддержали крайне правые израильские политики и «Форум Тиква», объединяющий наиболее воинственно настроенных родственников заложников. «Сегодня правительство Израиля обязано назвать дату, после которой, если все заложники — живые и мертвые вместе взятые — не вернутся, Газы больше не будет», — говорится в обращении организации. 11 февраля с подобным ультиматумом выступили члены военно-политического кабинета.

А вот в ХАМАС американского президента предостерегли: язык ультиматумов может лишь усугубить ситуацию. «Трамп должен помнить, что существует соглашение, которое должно соблюдаться обеими сторонами, и это единственный способ вернуть заключенных», — заявил представитель группировки в комментарии Reuters. Между тем The New York Times сообщает, что правительство Израиля отложило вылет делегации в Доху на переговоры по второму этапу перемирия, а затем и вовсе понизило ее уровень — теперь она состоит из трех чиновников, не участвовавших в предыдущих встречах и уполномоченных лишь выслушивать позиции других участников, но не вести переговоры.

Как на ситуацию повлиял план Трампа о расселении Газы

Одна из претензий ХАМАС к Израилю заключается в воспрепятствовании ввозу в сектор Газа палаток, домов на колесах и оборудования для разбора завалов — то есть всего того, что необходимо для обустройства жилья для палестинцев, лишившихся его в результате конфликта, отмечает «Би-би-си». Однако ведомство по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) эти утверждения опровергает: «С начала действия соглашения в Газу были доставлены сотни тысяч палаток, а также топливо, генераторы и все остальное, что обещал Израиль».

В то же время власти еврейского государства активно обсуждают идею Трампа о передаче сектора Газа США в «долгосрочное владение». По замыслу американского президента, Соединенные Штаты могли бы заняться разбором завалов и обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов, а потом застроить отелями этот участок, превратив его в «Ривьеру Ближнего Востока». При этом Трамп предлагает навсегда выселить живущих в эксклаве палестинцев. «Нет, у них не будет [права вернуться], потому что у них будет гораздо лучшее жилье. Я обсуждаю строительство для них постоянного места жительства», — заявил он в интервью Fox News, фрагмент которого вышел 10 февраля.

В январе Трамп предложил Иордании и Египту разместить у себя палестинцев (правда, временно), но обе страны ответили категорическим отказом. Однако он не отступился и продолжил призывать лидеров двух стран «открыть свои сердца», а заодно пригрозил в противном случае оставить их без американской помощи (по последним актуальным данным, Иордания ежегодно получала от США порядка $1,7 млрд, а Египет — около $1,5 млрд).

Этот вопрос, весьма вероятно, займет центральное место на переговорах Трампа с королем Иордании Абдаллой II в Вашингтоне, которые пройдут вечером 11 февраля. Накануне глава МИД Египта Бадр Абдель Аты провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого потребовал от Вашингтона уважать законные права палестинцев. При этом визит в США египетского президента Абдул-Фаттаха Ас-Сиси, запланированный на 18 февраля, отложен, сообщает издание «Аль-Араби».

В Израиле план Трампа встретили довольно тепло. Нетаньяху признался, что вплоть до последних пары месяцев и не мечтал о такой возможности. «Целый год нам твердили, что после завершения конфликта нам нужна Организация освобождения Палестины в секторе Газа, что нам нужна Палестинская автономия. Но Трамп предложил совершенно другое видение, гораздо лучшее для государства Израиль», — заявил израильский премьер 9 февраля. Впрочем, он ничего не сказал о том, как именно он видит себе реализацию этой идеи — от переселения палестинцев до правовых аспектов «продажи» сектора Газа Соединенным Штатам. Военно-политический кабинет Израиля также поддержало «революционное видение будущего Газы», сформулированное американским президентом.