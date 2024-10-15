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Политика ,  
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Володин призвал депутатов «думать головой» перед анонсом законопроектов

На прошлой неделе Володин раскритиковал инициативу депутата Гурулева, предложившего вернуть «налог на бездетность». Выступая на заседании, спикер призвал всех депутатов прорабатывать во фракции инициативы, с которыми они выступают

Володин призвал депутатов «думать головой» перед анонсом законопроектов
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании нижней палаты, призвал депутатов «думать головой» перед публичным анонсированием инициатив и не вносить в общество тревогу. Трансляцию заседания ведет «Дума ТВ».

«Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений. Не надо вносить в общество тревогу. К депутатам относятся очень серьезно, и к любым их инициативам. Никто [из граждан] не будет считать, что эта инициатива нужна, чтобы привлечь к себе внимание, — считают, что, если депутат сказал, значит, Госдума будет рассматривать ту или иную идею или предложение», — заявил Володин.

Он призвал депутатов сначала прорабатывать инициативы с экспертами и во фракциях, отметив, что именно фракция несет ответственность за политические инициативы своих депутатов. «Это влияет на поддержку партии, на ее рейтинг будущий. Поэтому думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в телеграм-каналах, в других СМИ», — призвал спикер.

По мнению Володина, каждый депутат в первую очередь должен отвечать перед своими избирателями и задаваться вопросом, поддержат они его инициативу или нет. «Коллеги, давайте к этому посерьезнее отнесемся! Идет война, ребята свою жизнь отдают... А здесь в тылу? Мы себя должны спрашивать. И те, кто допускают такие ошибки, — выходите сюда на трибуну, смотрите в глаза своим коллегам и объясняйтесь», — подчеркнул политик.

Вместе с тем он отказался называть фамилии «провинившихся», призвав фракции более оперативно реагировать, «независимо от того, кто это сказал».

«Новые люди» ответили на критику Володина из-за законопроекта о чайлдфри
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На прошлой неделе Володин раскритиковал инициативу члена комитета по обороне Думы Андрея Гурулева, предложившего на фоне инициатив о запрете идеологии чайлдфри вернуть так называемый налог на бездетность, который действовал в СССР до 1990-го. «Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности», — подчеркивал Володин, отмечая, что продвигаемый закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не посягает на право женщины выбирать — рожать ей ребенка или не рожать.

Дума начала рассмотрение законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри 24 сентября, сегодня законопроект поддержал к принятию в первом чтении комитет нижней палаты по информполитике. Как уточнял Володин, штрафы за пропаганду идеологии бездетности и «движения чайлдфри» составят до 400 тыс. руб. для физических лиц и до 5 млн руб. для юрлиц.

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Вячеслав Володин Андрей Гурулев Депутаты инициативы
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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