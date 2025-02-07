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Политика ,  
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Депутата-генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

Гурулев прославился эксцентричными идеями насчет возрождения ГУЛАГа, ядерного удара по Нидерландам и по другим темам, за что критиковался Володиным. Он согласился с предложением о переводе
Андрей Гурулев
Андрей Гурулев (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Генерал-лейтенанта запаса, депутата Госдумы Андрея Гурулева предложили вывести из состава комитета по обороне и ввести его в состав комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Проект постановления появился в думской электронной базе.

Инициативу рассмотрят 11 февраля.

Гурулев полностью поддержал предложение. «Это, безусловно, продиктовано моей активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах», — объяснил он. Депутат пообещал продолжить решать самые актуальные и острые вопросы.

Он получил известность эксцентричными высказываниями. К примеру, он называл «гнилью» несогласных с российским президентом, предлагал восстановить ГУЛАГ для «идущих против государства», нанести ядерный удар по Нидерландам, а также ввести налог на бездетность. Некоторые его инициативы приходилось опровергать руководству страны. Спикер Вячеслав Володин говорил, что перед озвучиванием подобных мыслей «думать надо головой».

Депутат рассказывал, что в 2014 году, когда ЧВК «Вагнер» только создавалась, первое применение ее бойцов было в зоне его ответственности и в том числе под его руководством. «Не могу раскрыть деталей. Первый бой не очень удачный, второй более удачный, они сделали свое сделали, был минимум потерь», — написал он вскоре после мятежа основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Гурулеву 57 лет, он член партии «Единая Россия», в 1988 году стал членом КПСС. До избрания в Госдуму он в 2019-2021 годах был замглавы правительства Забайкальского края.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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