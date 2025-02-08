«Ъ» узнал причину выведения депутата Гурулева из оборонного комитета Думы

Гурулева переведут в комитет из-за его резких высказываний, пишет «Ъ»: он называл «гнилью» несогласных с российским президентом, предлагал восстановить ГУЛАГ для «идущих против государства», нанести ядерный удар по Нидерландам

Решение вывести депутата Андрея Гурулева из думского комитета по обороне связано с его резкими заявлениями, которые не устраивали руководство страны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что суждения генерала вызывали недовольство и в Думе, и в администрации президента. С Гурулевым проводили беседы, последняя состоялась недавно, отметил источник «Ъ» из нижней палаты парламента. Депутат был признан «недоговороспособным», рассказал собеседник газеты из АП.

«Проблема была в том, что его как раз и воспринимали как представителя Минобороны из-за его военной карьеры и статуса члена профильного комитета. Поэтому и любая новость от него активно разносилась по информационному пространству», — отметил один из источников.

Гурулева предложено направить в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Инициативу рассмотрят 11 февраля.

Депутат полностью поддержал идею. «Это, безусловно, продиктовано моей активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах», — объяснил он. Гурулев пообещал продолжить решать самые актуальные и острые вопросы.

57-летний Гурулев — член партии «Единая Россия». До избрания в Госдуму он в 2019–2021 годах был замглавы правительства Забайкальского края. Служил на Северном Кавказе (в 1999-м, в частности, был командирован в Чечню для выполнения боевых задач), участвовал в военной операции в Сирии. Рассказывал, что в 2014 году, когда ЧВК «Вагнер» только создавалась, первое применение ее бойцов было в зоне его ответственности и в том числе под его руководством.

Гурулев известен эксцентричными высказываниями: он называл «гнилью» несогласных с российским президентом, предлагал восстановить ГУЛАГ для «идущих против государства», нанести ядерный удар по Нидерландам, ввести налог на бездетность. В связи с последней инициативой его раскритиковал спикер Вячеслав Володин, который сказал, что перед озвучиванием подобных мыслей нужно «думать», не следует «пугать общество» и прибегать к крайностям.