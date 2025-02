Axios сообщил о «самолете-приманке» из-за риска покушения Ирана на Трампа

«Самолет-приманку», где летели члены команды Трампа, но не сам политик, использовали на фоне опасений, что лайнер республиканца хочет сбить Иран. Минюст США подтверждал подготовку покушения, но Тегеран отрицал подобные планы

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Из-за возникшей в прошлом году потенциальной угрозы покушения с иранской стороны на тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа его команда придумала план, в рамках которого использовался «самолет-приманка», пишет журналист Axios Алекс Изенштадт, автор книги «Месть: внутри истории возвращения Трампа к власти», которая скоро выйдет в печать.

На фоне опасений, что Тегеран может попытаться сбить самолет, который использовал Трамп, его друг Стивен Уиткофф (сейчас советник президента по Ближнему Востоку) предложил план с самолетом-приманкой. На одно из мероприятий наибольшая часть его соратников полетела на «президентском борте», который и стал приманкой, в то время как Трамп отправился в место назначения на другом лайнере.

«Босс сегодня не полетит с нами. Нам пришлось посадить его в другой самолет. Это своего рода проверка того, как все может сложиться в будущем», — сказал один из руководителей предвыборной кампании Трампа Крис ЛаСивита во время посадки в «самолет-приманку».

Некоторые из тех, кто оказался на борту, были возмущены, так как побоялись оказаться «сопутствующим ущербом», если лайнер все же собьют. Три собеседника журналиста рассказали, что полет прошел с «изрядной долей черного юмора».

Источники Изенштадта добавили, что Трамп был обеспокоен угрозой со стороны Ирана больше, чем показывал публично.

В октябре прошлого года The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) писали, что команда Трампа запросила для него военные самолеты для перелетов и ограничения полетов над его резиденциями и местами проведения предвыборных митингов в связи с полученными данными о подготовке Ираном покушения на политика. На тот момент он уже пережил попытку убийства во время митинга в Пенсильвании в июле.

В ноябре Минюст США подтвердил, что Иран готовил убийство Трампа. Занимавшемуся организацией преступления агенту Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархаду Шакери были заочно предъявлены обвинения.

Вскоре после этого The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в октябре Иран передал администрации тогдашнего президента США Джо Байдена письменные заверения о том, что Тегеран не пытался организовать покушение на жизнь Трампа.