Politico узнало об ухудшении отношений между Маском и Макроном

Макрон несколько лет поддерживает дружбу с Маском в надежде на инвестиции во Францию, однако в последнее время их отношения ухудшились, пишет Politico. Макрон критиковал Маска за вмешательство в выборы в Германии

Эмманюэль Макрон (Фото: Toby Melville / Getty Images)

Отношения французского президента Эмманюэля Макрона и американского миллиардера, главы департамента эффективности управления (DOGE) Илона Маска (богатейший человек в мире по версии Forbes с состоянием в $391 млрд) за последние несколько недель значительно ухудшились, сообщили Politico несколько источников.

В частности, основатель Tesla и SpaceX не приехал на саммит по искусственному интеллекту, который начался в Париже 10 февраля. При этом Маск в частном порядке обещал Макрону приехать на мероприятие во время визита в декабре 2024 года на открытие собора Парижской Богоматери после реконструкции, отмечает Politico.

Как пишет издание, с одной стороны, это «серьезный удар» для Макрона, который «годами ухаживал за миллиардером и пытался убедить его инвестировать во Францию». Но с другой — такое развитие событий предотвращает возможный «побочный эффект» от появления Маска на саммите после обвинений от европейских лидеров о «вмешательстве» в политику, к которым присоединялся Макрон.

Маск поддерживает, в частности, ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) и говорил, что она единственная надежда страны, в преддверии парламентских выборов. Из-за высказываний в пользу АдГ Маска раскритиковали европейские политики. Макрон, не называя имени бизнесмена, сказал о поддержке владельцем одной из крупнейших соцсетей «нового реакционного интернационала» и его вмешательстве в выборы.

По данным Politico, Макрон пригласил группу технологов, чтобы обсудить вопрос присутствия Маска на саммите. Один из участников встречи рассказал, что «вопрос был в том, будем ли мы бороться за то, чтобы он приехал, или нет». По его словам, группа пришла к выводу, что бизнесмен может приехать, но ему не следует предоставлять платформу для выражения политических убеждений.

Издание отмечает, что Маск мог уехать из Парижа в декабре «с неприятным привкусом», поскольку на церемонии открытия Нотр-Дама, согласно протоколу, его посадили в девятом ряду, а не в первом рядом с Трампом. Он изначально рассчитывал именно на это, ведя себя как «хозяин дома», сообщил один из французских политиков, присутствовавших на мероприятии.

По словам трех собеседников издания, близких к Маску и Макрону, они на протяжении нескольких лет поддерживают дружбу, которая превратилась в «нечто вроде мыльной оперы». Президент Франции воспринимает бизнесмена как «предпринимателя-новатора, который рисковал, разрабатывая электромобили», говорит французский политик.

«Маск — это тот, с кем можно поддерживать дружеские отношения на двусторонней основе. Возможно, Эмманюэль Макрон ценит его откровенность и тот факт, что он внимателен. Но он также человек, которого трудно понять, он не всегда прямолинеен в своих высказываниях. Он переходит от одного к другому», — добавил он.

Один из организаторов саммита по искусственному интеллекту заявил, что стратегия Макрона в отношении Маска схожа с поведением французского лидера в отношении президента России Владимира Путина после начала военной операции на Украине. Макрон общался с Путиным по телефону как минимум 14 раз после начала боевых действий. «Пока вы можете говорить, вы делаете это, надеясь избежать худшего. <...> [В случае с Маском] идея заключалась в том, чтобы сказать, что он нужен нам с точки зрения инвестиций, потому что он крупный игрок, близкий к [президенту США] Дональду Трампу», — пояснил собеседник Politico.

Весной 2023 года Маск во время саммита Choose France, призванного привлечь иностранные инвестиции, объявил, что Tesla сделает «значительные инвестиции во Францию». Однако этого не произошло, компания решила расширить свое немецкое производство, а весной 2024 года власти Италии заявили о начале переговоров с Tesla о производстве электрических грузовиков.

Тем не менее Париж принял Маска с почетом на вручении ордена Почетного легиона владельцу LVMH Бернару Арно. После этого предприниматель и Макрон, по словам окружения последнего, снова встретились один на один и провели «очень открытую дискуссию с миллиардером о X, цифровом регулировании и укреплении суверенитета Франции», пытаясь привлечь инвестиции в страну.

На данный момент Париж «не закрывает дверь» перед Маском, но, скорее всего, «не будет и красной дорожки», заключает Politico.