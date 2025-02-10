Финляндия проведет свое расследование после взрыва в танкере в Усть-Луге

В машинном отделении танкера «Коала» в порту Усть-Луга произошел взрыв. Судно перевозило мазут, угрозы утечки нет. Финляндия направила самолеты разведки в район происшествия

Петтери Орпо (Фото: Antti Aimo-Koivisto / IMAGO / Global Look Press)

Власти Финляндии проведут собственное расследование после сообщений о техногенном инциденте на танкере «Коала» в порту Усть-Луга (Ленинградская область). Об этом в социальной сети X сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

«Финские власти расследуют ситуацию. Финляндия усилила готовность к реагированию на разливы нефти», — написал политики.

Пограничная служба Финляндии направила в район происшествия самолеты разведки. Следов разлива нефти в Финском заливе обнаружено не было, обстановка спокойная, сообщила пресс-служба ведомства в социальной сети X, отметив, что расследование ситуации в сфере международного сотрудничества будет продолжено.

От Усть-Луги до Финляндии — около 100 км на север через Финский залив.

9 февраля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в порту Усть-Луга произошел «техногенный инцидент» во время запуска двигателя танкера «Коала», было повреждено машинное отделение. Он уточнил, что угрозы разлива нефтепродуктов нет, никто не пострадал.

Телеграм-канал Baza сообщал, что на борту танкера 130 тыс. т мазута. Источники канала рассказали, что, когда судно готовилось к отплытию, в машинном отделении прогремели три взрыва, после чего его начало затапливать водой. Танкер кормой сел на мель.

Росморречфлот подтвердил взрыв на танкере. Экипаж эвакуировали. Вокруг «Коалы» установили боновые заграждения.

47news уточняло, что судовладельцем является либерийская Dahlia International Co, а оператором — кипрская Lagosmarine Ltd. Танкер ходит под флагом Антигуа и Барбуды, на его борту был экипаж из 24 человек (четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 индонезийцев), отмечала Baza. Из Усть-Луги танкер должен был направиться в порт Суэц в Египте.