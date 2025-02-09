Губернатор Ленобласти заявил о «техногенном инциденте» на танкере «Коала»
В порту Усть-Луга в Ленинградской области произошел «техногенный инцидент» во время запуска двигателя танкера «Коала», повреждено машинное отделение, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Экипаж эвакуирован, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.
По словам Дрозденко, на данный момент специалисты обследуют машинное отделение для установки причин аварии.
РБК направил запрос в порт Усть-Луга.
Baza пишет, что на борту танкера 130 тыс. тонн мазута. Источники канала сообщили, что когда судно готовилось к отплытию, в машинном отделении прогремели три взрыва, после чего его начало затапливать водой. Танкер кормой сел на мель.
Вместе с тем «Фонтанка» сообщает, что информация о взрывах не подтвердилась — речь идет о внешних повреждениях.
В пресс-службе Росморречфлота позднее подтвердили, что в машинном танкере произошел взрыв.
Как уточнило 47news, судовладельцем является либерийская DAHLIA INTERNATIONAL CO, а оператором — кипрская LAGOSMARINE LIMITED. Из Усть-Луги танкер должен был направиться в порт Суэц в Египте.
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