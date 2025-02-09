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Общество ,  
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Губернатор Ленобласти заявил о «техногенном инциденте» на танкере «Коала»

В машинном отделении танкера «Коала» произошел взрыв. Как пишет Baza, на борту судна — 130 тыс. т мазута. Экипаж эвакуировали. По словам губернатора Ленобласти, угрозы разлива нефтепродуктов нет
Фото: drozdenko_a / Telegram
Фото: drozdenko_a / Telegram

В порту Усть-Луга в Ленинградской области произошел «техногенный инцидент» во время запуска двигателя танкера «Коала», повреждено машинное отделение, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Экипаж эвакуирован, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

По словам Дрозденко, на данный момент специалисты обследуют машинное отделение для установки причин аварии.

РБК направил запрос в порт Усть-Луга.

Baza пишет, что на борту танкера 130 тыс. тонн мазута. Источники канала сообщили, что когда судно готовилось к отплытию, в машинном отделении прогремели три взрыва, после чего его начало затапливать водой. Танкер кормой сел на мель.

Вместе с тем «Фонтанка» сообщает, что информация о взрывах не подтвердилась — речь идет о внешних повреждениях.

В пресс-службе Росморречфлота позднее подтвердили, что в машинном танкере произошел взрыв.

Как уточнило 47news, судовладельцем является либерийская DAHLIA INTERNATIONAL CO, а оператором — кипрская LAGOSMARINE LIMITED. Из Усть-Луги танкер должен был направиться в порт Суэц в Египте.

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Фото:Вадим Жернов / РИА Новости
Судно ходит под флагом Антигуа и Барбуды, на его борту был экипаж из 24 человек (четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 индонезийцев), отмечает Baza. Их эвакуировали. Вокруг танкера были установлены боновые ограждения.

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