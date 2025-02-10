Финские власти получили ответ от России об аварии на танкере в Усть-Луге

Танкер «Коала» в порту Усть-Луга (Ленинградская область) (Фото: drozdenko_au_lo / Telegram)

Россия предоставила береговой охране Финского залива информацию об аварии с российским танкером в порту Усть-Луга (Ленинградская область), сообщает пресс-служба охраны в соцсети X.

«Мы получили ответ от российских властей на наш запрос о предоставлении информации, согласно которому разлива нефти нет», — говорится в сообщении. Подробности финские власти не приводят.

Авария произошла накануне утром, тогда губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о «техногенном инциденте» во время запуска двигателя на танкере Koala, на котором находится 130 тыс. т мазута. При этом утечки нефтепродуктов не обнаружили.

По данным Росморречфлота, при подготовке к работе главного двигателя в машинном отделении судна произошел взрыв. В настоящее время танкер стоит у причала в порту Усть-Луга, вокруг него установили боновые ограждения. Финские власти заявили о собственном расследовании произошедшего.