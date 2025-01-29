Кличко записал обращение к Зеленскому с жалобой на окружение президента

Глава военной администрации Киева блокирует восстановление разрушенных объектов и выплаты компенсаций, заявил Кличко. Он призвал Зеленского «не допустить разрушения местного самоуправления»

Виталий Кличко (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Окружение президента Украины Владимира Зеленского пытается разбалансировать власть в Киеве и уничтожить местное самоуправление, заявил столичный мэр Виталий Кличко в обращении к главе государства.

«Пока вы, как верховный главнокомандующий, сосредоточены на войне и защите Украины, люди из вашего окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими», — сказал он.

По словам Кличко, назначенный в декабре глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко не имеет военного образования и опыта и «блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов», касающихся в том числе восстановления поврежденных домов и инфраструктуры, а также компенсаций. Таким образом он пытается «перебрать» полномочия мэра, городского совета и военной администрации в нарушение закона, считает Кличко. «Напоминаю, военная администрация — временный орган, который должен заниматься обороной и безопасностью, а не узурпацией власти», — подчеркнул мэр Киева.

Кличко призвал Зеленского «не допустить разрушения местного самоуправления — основы демократии».

Ткаченко 35 лет. На посту главы военной администрации Киева он сменил Сергея Попко, проработавшего там с октября 2022 года. До этого Ткаченко был заместителем министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, директором департамента территориального контроля украинской столицы, замминистра стратегических отраслей промышленности и членом наблюдательного совета Укрпочты. С 2012 по 2014 год он был помощником депутата Верховной рады от партии Кличко «УДАР».

После начала военной операции на Украине 15% бомбоубежищ в Киеве оказались полностью пригодными для использования. Зеленский, комментируя гибель людей, которые не смогли попасть в одно из таких укрытий, допускал нокаут «очень конкретных» чиновников. Тогда мэру Киева объявили выговор. После этого Кличко неоднократно критиковал украинское руководство, в том числе обвинял в стремлении построить автократию. По его словам, он неоднократно пытался встретиться с Зеленским, но «у него есть другие дела».