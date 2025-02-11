Село Ясеновое находится в Красноармейском (Покровском) районе ДНР, примерно в 20 км к юго-западу от Покровска

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Российские войска взяли населенный пункт Ясеновое в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой народной республики», — говорится в сводке ведомства.

Село Ясеновое находится в Красноармейском (Покровском) районе ДНР, примерно в 20 км к юго-западу от Покровска (Красноармейска). Его население по переписи 2001 года составляло 324 человека.

Силами группировки войск «Центр» нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новосергеевка, Андреевка, Успеновка, Димитров и Удачное в ДНР, говорится в сводке Минобороны. По данным ведомства, украинские силы потеряли до 505 военных, танк, БМП, а также четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей.

Минобороны сообщает о продвижении российских подразделений вглубь обороны ВСУ. 9 февраля оно заявило о занятии Орехово-Василевки в ДНР.

Кроме того, на прошлой неделе Минобороны сообщило о контроле над городом Торецк (Дзержинск) в ДНР. Активные военные действия на подступах к нему велись с лета прошлого года. Торецк находится к северо-западу от Горловки, оттуда ее обстреливали.