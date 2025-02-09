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Политика ,  
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Российская армия взяла Орехово-Василевку в ДНР

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска взяли населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР, сообщает Минобороны. Поселок находится к северо-западу от Артемовска (Бахмута), в сторону Краматорска.

Население села по переписи 2001 года составляло 227 человек.

«В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Юг» освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

Материал дополняется.

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