Российская армия взяла Орехово-Василевку в ДНР
Российские войска взяли населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР, сообщает Минобороны. Поселок находится к северо-западу от Артемовска (Бахмута), в сторону Краматорска.
Население села по переписи 2001 года составляло 227 человек.
«В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Юг» освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
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