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Военная операция на Украине ,  
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Польша поднимала в воздух истребители из-за ударов по Украине

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Военная операция на Украине
Минэнерго Украины сообщило об атаке на объекты газовой инфраструктуры, в стране ввели экстренные отключения электроэнергии. Польша поднимала военные самолеты и привела в готовность ПВО
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша поднимала в воздух военную авиацию республики и союзников из-за российских ударов по объектам на территории Украины, сообщило оперативное командование Польши в X.

Командование задействовало «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства», а наземные средства ПВО и радиолокационную разведку Польши привели в высшую степень готовности, говорится в сообщении.

Утром 11 февраля воздушную тревогу объявляли почти на всей территории Украины. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что воздушной атаке подверглись объекты украинской энергосистемы, в частности газовой инфраструктуры. По всей стране ввели экстренные отключения электроэнергии.

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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Власти Полтавской области сообщили, что без газоснабжения остались девять населенных пунктов Миргородского района. В регионе повреждены производственные мощности «Нафтогаза», заявили в компании.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Польша прежде неоднократно поднимала самолеты из-за ночных ударов по Украине. Власти страны обсуждали возможность перехватывать российские ракеты, прежде чем они войдут в польское воздушное пространство. МИД России называл «авантюрным порывом» эту идею и пообещал «адекватную и вполне конкретную» реакцию. В НАТО заявили, что страны альянса вправе сбивать воздушные цели над своей территорией, но превентивный перехват российских ракет над Украиной может втянуть в конфликт весь блок.

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Теги
Польша истребители ПВО Украина Военная операция на Украине
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