На Украине ввели аварийные отключения электричества
Оператор системы электропередачи Украины срочно ввел аварийные отключения электричества в стране. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
«Как только будет разрешена ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия», — отметил он.
По его словам, введение экстренных отключений связано с «атакой на энергетическую систему» и «газовую инфраструктуру» Украины.
В национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Так, 8 февраля, ведомство сообщило о нанесении удара по объекту газонефтяной отрасли, который обеспечивал работу военно-промышленного комплекса Украины.
В середине января экстренные отключения электроэнергии были введены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
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