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Военная операция на Украине ,  
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На Украине ввели аварийные отключения электричества

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Военная операция на Украине
Украинские власти сообщили об атаке на энергетическую систему и газовую инфраструктуру страны. В «Укрэнерго» отметили, что ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации энергосистемы
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Оператор системы электропередачи Украины срочно ввел аварийные отключения электричества в стране. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Как только будет разрешена ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия», — отметил он.

По его словам, введение экстренных отключений связано с «атакой на энергетическую систему» и «газовую инфраструктуру» Украины.

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.

Минобороны сообщило об ударе по объекту газонефтяной отрасли Украины
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Так, 8 февраля, ведомство сообщило о нанесении удара по объекту газонефтяной отрасли, который обеспечивал работу военно-промышленного комплекса Украины.

В середине января экстренные отключения электроэнергии были введены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

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