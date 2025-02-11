В Ростовской области отразили атаку дронов
В Ростовской области ночью отразили атаку беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
Дроны сбили в Чертковском и Шолоховском районах, расположенных на севере области. Чертковский район граничит с Украиной.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет, уточнил губернатор.
Ранее об угрозе атаки дронов также сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин. Он рассказал, что в регионе «локально» работают системы оповещения населения, все экстренные службы приведены в полную готовность.
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