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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области отразили атаку дронов

Губернатор Слюсарь: в Ростовской области отразили атаку дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Ростовской области ночью отразили атаку беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Дроны сбили в Чертковском и Шолоховском районах, расположенных на севере области. Чертковский район граничит с Украиной.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет, уточнил губернатор.

Губернатор Саратовской области сообщил об угрозе атаки беспилотников
Политика

Ранее об угрозе атаки дронов также сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин. Он рассказал, что в регионе «локально» работают системы оповещения населения, все экстренные службы приведены в полную готовность.

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