В Ростовской области отразили атаку дронов

В Ростовской области ночью отразили атаку беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Дроны сбили в Чертковском и Шолоховском районах, расположенных на севере области. Чертковский район граничит с Украиной.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет, уточнил губернатор.

Ранее об угрозе атаки дронов также сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин. Он рассказал, что в регионе «локально» работают системы оповещения населения, все экстренные службы приведены в полную готовность.