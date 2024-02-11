С портала правовых актов пропал проект о возрасте контрактников

Проект о едином предельном возрасте пребывания на военной службе в период мобилизации убрали с портала нормативных правовых актов. Документ предлагал установить планку для высших офицеров до 70 лет, для остальных — 65 лет

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

С портала проектов нормативных правовых актов исчез разработанный Минобороны документ, который предлагал установить для контрактников и мобилизованных единый предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время.

По ссылке, где ранее был размещен проект, открывается страница, на которой говорится, что документ удален. Внимание на это обратила газета «Коммерсантъ».

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

В законопроекте, который был представлен 8 ноября, военное ведомство предложило установить 70 лет в качестве предельного возраста для высших офицеров и 65 лет — для всех остальных военнослужащих. Министерство отмечало, что сейчас предельный возраст пребывания на военной службе для тех, кто заключил контракты до 24 июня 2023 года, не закреплен законодательно; он установлен только для тех, кто пришел на службу после указанной даты.

Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», поправки в который действуют с января 2024 года, предельный возраст для маршалов, генералов, адмиралов, генерал-полковников составляет 65 лет, генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-майоров, контр-адмиралов — 60 лет, полковников и капитанов первого ранга — 55 лет, военнослужащих с иным воинским званием — 50 лет.

Закон предусматривает возможность заключения нового контракта по достижении предельного возраста, для высших воинских званий его устанавливает президент. При этом в документе не прописан предельный возраст в период мобилизации.

В 2023 году в России на три года повысили предельный возраст призыва на срочную службу в армии — с 27 до 30 лет. Нижняя планка осталась без изменений, хотя изначально ее тоже предлагали поднять с 18 до 21 года. Также власти приняли ряд поправок, повышающих возрастную планку для находящихся в запасе.

