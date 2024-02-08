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Для контрактников и мобилизованных предложили единый предельный возраст

Минобороны предложило единый предельный возраст для всех военнослужащих
Минобороны предлагает установить единый предельный возраст в период мобилизации для высших офицеров до 70 лет, для остальных — 65. Речь идет о контрактниках и мобилизованных, поступивших на службу до 24 июня 2023 года
Фото: Наталья Чернохатова / Octagon.Media / ТАСС
Фото: Наталья Чернохатова / Octagon.Media / ТАСС

Минобороны разработало законопроект, которым предлагает установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации, военного положения или военного времени для контрактников и мобилизованных.

Предельный возраст в период мобилизации составит для высших офицеров до 70 лет, для остальных — 65 лет.

В ведомстве уточнили, что сейчас законодательство не содержит нормы, определяющей предельный возраст пребывания на военной службе, для тех, кто заключил контракты до 24 июня 2023 года.

«Действие законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — говорится в пояснительной записке. Минобороны считает, что принятие этой инициативы позволит обеспечить необходимый уровень укомплектованности армии и сохранить ее боеспособность.

Согласно действующему закону «О воинской обязанности и военной службе», предельный возраст для маршалов, генералов, адмиралов, генерал-полковников составляет 65 лет, генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-майоров, контр-адмиралов — 60 лет, полковников и капитанов первого ранга — 55 лет, военнослужащих с иным воинским званием — 50 лет.

Законодательство разрешает заключить новый контракт о военной службе по достижении предельного возраста. В частности, для высших воинских званий его срок устанавливает президент.

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В прошлом году в России был принят ряд поправок, повышающих возрастную планку для лиц, находящихся в запасе. С 2024 года предельный возраст для военнообязанных первого разряда повысили с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет. Также был поднят предельный возраст военнослужащих, пребывающих в запасе: для старших офицеров — с 60 до 65 лет, младших офицеров — с 55 до 60 лет, граждан с иным воинским званием — с 45 до 55 лет. Иностранцы смогут заключать контракты на военную службу до 52 лет. До 1 января 2028 года будет действовать переходный период, в ходе которого находящихся в запасе переведут в отставку поэтапно.

Верхняя граница срочного призыва также была изменена с 27 до 30 лет.

В декабре 2023 года была увеличена штатная численность Вооруженных сил России до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Ранее она составляла 2 039 758 человек, включая 1 150 628 военнослужащих. В Министерстве обороны уточняли, что наращивание армии будет происходить за счет контрактников, при этом увеличение призыва на срочную службу и проведение мобилизации не запланировано.

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