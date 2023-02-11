В Киеве прогремели взрывы

В Киевской областной администрации предупреждали об угрозе атаки дронами

В Киевской, Харьковской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Украине части Запорожья работает ПВО, сообщается в телеграм-канале «Карта воздушных тревог». Ранее в этих регионах, а также в столице Украины была объявлена повторная воздушная тревога.

В Вышгородском районе Киева раздаются взрывы. Киевская областная администрация в телеграм-канале предупреждала об угрозе атаки дронами.

раздаются взрывы. Киевская областная администрация в телеграм-канале предупреждала об угрозе атаки дронами. В Херсоне слышны взрывы, пишут телеграм-каналы «Суспільне» и«Карта воздушных тревог».

В Криворожском районе Дне пропетровской области дрон попал в ранее обстрелянный объект энергетической инфраструктуры. Еще один беспилотник был сбит силами ПВО, передает УНИАН со ссылкой на оперативное командование «Юг».

дрон попал в ранее обстрелянный объект энергетической инфраструктуры. Еще один беспилотник был сбит силами ПВО, передает УНИАН со ссылкой на оперативное командование «Юг». Кроме того, системы ПВО поразили два дрона над морем в Одесской области, еще три — над Николаевской областью, пишет «Суспільне».

10 февраля по всей Украине несколько раз объявлялась воздушная тревога. Украинские власти сообщали о взрывах в Киеве, Львове, Виннице и других городах. Система ПВО сработала в Киевской и Ивано-Франковской областях. Мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале писал, что над городом сбили десять ракет, были повреждены электросети.

Минобороны России с 10 октября неоднократно сообщало о нанесении ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры и военного управления Украины.