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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы, в ряде областей Украины сработала ПВО
В Киевской областной администрации предупреждали об угрозе атаки дронами

В Киевской, Харьковской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Украине части Запорожья работает ПВО, сообщается в телеграм-канале «Карта воздушных тревог». Ранее в этих регионах, а также в столице Украины была объявлена повторная воздушная тревога.

  • В Вышгородском районе Киева раздаются взрывы. Киевская областная администрация в телеграм-канале предупреждала об угрозе атаки дронами.
  • В Херсоне слышны взрывы, пишут телеграм-каналы «Суспільне» и«Карта воздушных тревог».

  • В Криворожском районе Днепропетровской области дрон попал в ранее обстрелянный объект энергетической инфраструктуры. Еще один беспилотник был сбит силами ПВО, передает УНИАН со ссылкой на оперативное командование «Юг».
  • Кроме того, системы ПВО поразили два дрона над морем в Одесской области, еще три — над Николаевской областью, пишет «Суспільне».

10 февраля по всей Украине несколько раз объявлялась воздушная тревога. Украинские власти сообщали о взрывах в Киеве, Львове, Виннице и других городах. Система ПВО сработала в Киевской и Ивано-Франковской областях. Мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале писал, что над городом сбили десять ракет, были повреждены электросети.

Минобороны России с 10 октября неоднократно сообщало о нанесении ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры и военного управления Украины. 

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Теги
Елена Чернышова
Харьковская область Киевская область ПВО Киев Военная операция на Украине дрон беспилотники
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