СМИ узнали о требовании ФСБ ключей к переписке клиентов онлайн-сервисов

Летом 2019 года ФСБ потребовала от десятка интернет-сервисов предоставить доступ к личной переписке пользователей. Ранее аналогичные просьбы поступали «Яндексу» и Telegram, который отказался сотрудничать и был заблокирован

Фото: ЦОС ФСБ / РИА Новости

Летом 2019 года ФСБ направила крупным российским интернет-сервисам письма с требованием предоставить спецслужбе доступ к данным и переписке пользователей. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источник на интернет-рынке и сам документ, а также The Bell со ссылкой на трех собеседников в интернет-компаниях.

По данным «Медузы», речь идет о десятке сервисов, которые включены в реестр операторов распространения информации (ОРИ): «Авито», RuTube, «Хабр» и другие. Из письма, которое цитирует издание, следует, что спецслужба потребовала от компаний «организовать круглосуточный удаленный доступ Центра [оперативно-технических мероприятий ФСБ] к информационной системе», а также «обеспечить в возможно короткий срок техническую готовность к предоставлению в Центр информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей интернет-сервисов», то есть быть готовыми к передаче ключей для дешифровки трафика. «Медуза» и The Bell отмечают, что право на такие условия ФСБ дает «закон Яровой».

По данным источника The Bell в компании, входящей в число ОРИ, сервисы взаимодействуют с ФСБ, и как минимум часть компаний установила необходимое оборудование. Кроме того, собеседник издания утверждает, что в ноябре 2019 года ФСБ направила участникам реестра еще одно письмо с приглашением встретиться на Лубянке для разъяснений тем, кто еще не поставил оборудование.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России. РБК направил запрос компаниям, которые, по данным «Медузы», получили письма: Авито, Хабр, Rutube, Позитив Текнолоджис, ucoz.ru (ООО «Юкоз Медиа»), ООО «Киберника», ООО «Дельта, ООО «Хостинг Технологии».