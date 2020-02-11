Лукашенко сообщил об ответе России «это не мы» на вопрос о Telegram

Дмитрий Медведев, Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал «информационные вбросы» о Белоруссии в российских СМИ и Telegram-каналах с российскими властями. По его словам, это было во время встречи с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевем, сообщается на сайте президента Белоруссии.

Лукашенко не уточнил дату встречи.

По словам Лукашенко, он задал вопрос о том, «что значат информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Беларуси, особенно продуктов питания». Президент Белоруссии добавил, что «людей это настораживает».

«Вот и в последний раз с Медведевым, Путиным втроем мы встречались, затронули эти темы. Говорит: это не мы», — рассказал Лукашенко. Он не уточнил, кто именно дал такой ответ. По словам белорусского президента, он после этого сказал, что «за этим каналом стоит вот такой и такой человек», и добавил: «как это «не мы»? Фамилии, которые назвал Лукашенко, по его словам, были «известные». Эти люди, «люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать».

Материал дополняется