FT узнало о тревоге ЕС из-за реакции НАТО на возможный захват Гренландии

В Европе растет тревога из-за отсутствия реакции НАТО на амбиции Трампа в отношении Гренландии. Позицию изменила не только Дания, но и другие страны: они опасаются, что альянс не сможет защитить интересы Копенгагена, пишет FT

Фото: Leon Neal / Getty Images

Отсутствие реакции руководства НАТО на заявления президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии вызывает обеспокоенность в европейских столицах и усиливает сомнения в способности альянса защищать интересы Дании. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.



Издание обратило внимание, что блок до сих пор не выступил с публичным заявлением, подтверждающим территориальную целостность и суверенитет Дании и Гренландии. Он также не отреагировал на заявленные президентом США Дональдом Трампом амбиции в отношении острова. Трамп ранее заявил, что Вашингтон не допустит присутствия России или Китая в Гренландии, а также выразил намерение установить контроль над островом любым способом.

Это вызвало негодование европейских стран, которые хотели продемонстрировать единство, в том числе вокруг Дании, и ослабить трансатлантическую напряженность, пишет FT.

Европейские чиновники, с которыми пообщалась газета, признали, что центральная роль США в НАТО ограничивает возможности для реагирования их собственных государств. Вместе с тем, многие из источников заявили, что пассивная позиция в такой ситуации может усилить у Трампа «ощущение безнаказанности» в вопросах, затрагивающих отношения с союзниками. Кроме того, президент США может использовать зависимость Европы от Вашингтона в вопросах безопасности, считают собеседники FT.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. 10 января он заявил о готовности Вашингтона «что-то предпринять» в отношении Гренландии даже без согласия ее жителей.

Трамп обвинил Данию в неспособности адекватно защищать остров и инвестировать в его безопасность. Белый дом, в свою очередь, назвал «вариантом» установления контроля над Гренландией использование американских вооруженных сил, как и покупку и прочие методы.

Гренландия — бывшая датская колония, остающаяся частью королевства, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность.

«Президент Трамп ясно дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности Соединенных Штатов и имеет жизненно важное значение для сдерживания наших противников в Арктическом регионе», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.



Заявления США, как отмечает FT, создали серьезную проблему для НАТО и лично генсека альянса Марка Рютте, который стремился поддерживать с Трампом хорошие отношения. Вторжение США или попытка аннексии ими Гренландии означали бы прямой конфликт между союзниками, и поставили бы под сомнение статью 5 устава НАТО о коллективной обороне, поясняет газета.

«Они (союзники США. — РБК) демонстративно молчат. Рютте должен был стать тем человеком, на которого Европа могла бы положиться в вопросах общения с Трампом. Но он не должен был быть таким тихим», — сказал FT европейский чиновник.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт в беседе с FT отказалась разглашать подробности переговоров по ситуации вокруг Гренландии. Она отметила, что Рютте «как и всегда, тесно сотрудничает с лидерами и высокопоставленными должностными лицами по обе стороны Атлантики».



В течение 2025 года Дания в основном занимала сдержанную позицию по вопросу Гренландии и призывала союзников по ЕС и НАТО поступать так же, пишет FT. Теперь же Копенгаген отказался от этой стратегии: датский премьер Метте Фредериксен заявила, что Трамп «серьезно» настроен на захват Гренландии и что если США нападут на другую страну НАТО, "все остановится", включая альянс. Европейские чиновники, участвовавшие в переговорах в Брюсселе, отметили, что заявление Фредриксен стало отражением растущего раздражения Копенгагена из-за молчания НАТО. Также датская сторона захотела убедиться, что блок осознает возможные последствия, говорят источники.