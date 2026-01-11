 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

FT узнало о тревоге ЕС из-за реакции НАТО на возможный захват Гренландии

В Европе растет тревога из-за отсутствия реакции НАТО на амбиции Трампа в отношении Гренландии. Позицию изменила не только Дания, но и другие страны: они опасаются, что альянс не сможет защитить интересы Копенгагена, пишет FT
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Отсутствие реакции руководства НАТО на заявления президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии вызывает обеспокоенность в европейских столицах и усиливает сомнения в способности альянса защищать интересы Дании. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание обратило внимание, что блок до сих пор не выступил с публичным заявлением, подтверждающим территориальную целостность и суверенитет Дании и Гренландии. Он также не отреагировал на заявленные президентом США Дональдом Трампом амбиции в отношении острова. Трамп ранее заявил, что Вашингтон не допустит присутствия России или Китая в Гренландии, а также выразил намерение установить контроль над островом любым способом.

Telegraph рассказала, какие санкции готовят против США из-за Гренландии
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Это вызвало негодование европейских стран, которые хотели продемонстрировать единство, в том числе вокруг Дании, и ослабить трансатлантическую напряженность, пишет FT.

Европейские чиновники, с которыми пообщалась газета, признали, что центральная роль США в НАТО ограничивает возможности для реагирования их собственных государств. Вместе с тем, многие из источников заявили, что пассивная позиция в такой ситуации может усилить у Трампа «ощущение безнаказанности» в вопросах, затрагивающих отношения с союзниками. Кроме того, президент США может использовать зависимость Европы от Вашингтона в вопросах безопасности, считают собеседники FT.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. 10 января он заявил о готовности Вашингтона «что-то предпринять» в отношении Гренландии даже без согласия ее жителей.

Трамп обвинил Данию в неспособности адекватно защищать остров и инвестировать в его безопасность. Белый дом, в свою очередь, назвал «вариантом» установления контроля над Гренландией использование американских вооруженных сил, как и покупку и прочие методы.

Гренландия — бывшая датская колония, остающаяся частью королевства, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность.

«Президент Трамп ясно дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности Соединенных Штатов и имеет жизненно важное значение для сдерживания наших противников в Арктическом регионе», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Заявления США, как отмечает FT, создали серьезную проблему для НАТО и лично генсека альянса Марка Рютте, который стремился поддерживать с Трампом хорошие отношения. Вторжение США или попытка аннексии ими Гренландии означали бы прямой конфликт между союзниками, и поставили бы под сомнение статью 5 устава НАТО о коллективной обороне, поясняет газета.

«Они (союзники США. — РБК) демонстративно молчат. Рютте должен был стать тем человеком, на которого Европа могла бы положиться в вопросах общения с Трампом. Но он не должен был быть таким тихим», — сказал FT европейский чиновник.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт в беседе с FT отказалась разглашать подробности переговоров по ситуации вокруг Гренландии. Она отметила, что Рютте «как и всегда, тесно сотрудничает с лидерами и высокопоставленными должностными лицами по обе стороны Атлантики».

В течение 2025 года Дания в основном занимала сдержанную позицию по вопросу Гренландии и призывала союзников по ЕС и НАТО поступать так же, пишет FT. Теперь же Копенгаген отказался от этой стратегии: датский премьер Метте Фредериксен заявила, что Трамп «серьезно» настроен на захват Гренландии и что если США нападут на другую страну НАТО, "все остановится", включая альянс. Европейские чиновники, участвовавшие в переговорах в Брюсселе, отметили, что заявление Фредриксен стало отражением растущего раздражения Копенгагена из-за молчания НАТО. Также датская сторона захотела убедиться, что блок осознает возможные последствия, говорят источники.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Гренландия НАТО США Дональд Трамп Дания ЕС
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
