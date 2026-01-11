Маск согласился с возможностью «южноафриканского сценария» в США

Илон Маск (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

США ожидает «южноафриканский сценарий», если те не начнут проводить политику «реэмиграции». С таким мнением согласился американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в социальной сети X.

Один из пользователей — Мартин Селлнер — написал на своей странице, что «южноафриканский сценарий» — это наше будущее, если мы не начнем реэмиграцию».

«Это то, что произойдет с Америкой», — ответил на этот пост Маск.

Он также согласился с тезисами из публикации портала The American Tribune (размещает посты консервативного и анти-либерального толка), где говорится, что «они» (кто именно — не уточняется) «хотят навязать всем» то, чего им удалось добиться в Южной Африке — «анархотиранию» экспроприацию и «расовый коммунизм». Портал утверждает, что с помощью этих факторов были разрушены Родезия и Южная Африка, и теперь их же несут в Америку и на остальной Запад, чтобы превратить их в «глобальную фавелу».

«Да», — написал Маск в ответ на пост The American Tribune.

Родезия — государство, существовавшее с 1965 по 1979 год в Южной Африке. Оно располагалось на территории колонии Южная Родезия и современного государства Зимбабве. Название стране было дано в честь Сесиля Джона Родса — английского колониста и бизнесмена, идеолога британской экспансионистской политики в Африке конца XIX века. В 1979 году, после затяжной гражданской войны, к власти в Родезии пришли националистические военизированные группировки из коренного черного населения. Название страны было изменено сперва на Зимбабве-Родезия, а затем на Зимбабве. Великобритания и другие государства признали независимость Зимбабве в 1980 году

Маск — уроженец ЮАР. Он неоднократно критиковал миграционную политику прежней президентской администрации. Это стало одной из причин, побудивших предпринимателя позже поддержать республиканцев.

При этом Маск говорил, что, «будучи сам иммигрантом», занимает «крайне проиммигрантскую позицию». «Я считаю, что нам нужна более масштабная иммиграционная система, чтобы каждый, кто трудолюбив, честен и может принести пользу стране, мог законно попасть в нее», — сказал он в 2023 году. Однако тогда же миллиардер подчеркнул, что в США не следует «впускать тех, кто нарушает закон».