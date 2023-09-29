Маск призвал политиков США заботиться о своей границе вместо Украины

Маск призвал политиков США думать не об Украине, а о границе с Мексикой

Политиков в США украинская граница волнует больше, чем собственная граница с Мексикой, заявил миллиардер Илон Маск в своем аккаунте в X (ранее — Twitter).

«Почему же столько американских политиков от обеих партий украинская граница заботит в сто раз больше, чем граница США?» — написал он. По мнению предпринимателя, ситуация с американскими границей «становится хуже с каждым днем».

28 сентября Маск приехал в город Игл-Пасс в штате Техас, который находится на границе с Мексикой, чтобы «посмотреть, что происходит на самом деле».«Все в прямом эфире, без фильтров. Что вы видите, вижу и я», — сказал он во время трансляции в X.

Маск отметил, что «будучи сам иммигрантом», занимает «крайне проиммигрантскую позицию». «Я считаю, что нам нужна более масштабная иммиграционная система, чтобы каждый, кто трудолюбив, честен и может принести пользу стране, мог законно попасть в нее», — сказал он. Между тем, миллиардер подчеркнул, что в США не следует «впускать тех, кто нарушает закон».

Как сообщал Reuters, на границе США и Мексики наблюдается новый наплыв мигрантов.

Агентство со ссылкой на данные мексиканской стороны писало, что в первой половине сентября на границу прибыли более чем 142 тыс. мигрантов — это больше, чем ежемесячно в прошлые месяцы. Отмечается рост числа незаконно пересекающих границу. На фоне этих событий в приграничном техасском городе Игл-Пасс ввели чрезвычайное положение.

В мае в США закончилось действие особого режима в вопросе депортации, введенного еще при экс-президенте Дональде Трампе из-за пандемии коронавируса, по так называемой 42-й статье. Согласно ей мигрантам могли отказывать в предоставлении убежища из-за угрозы распространения COVID-19.

Чтобы не допустить резкого притока мигрантов на фоне отмены этих ограничений, власти ввели новые. Например, от мигрантов потребовали записываться на прием для въезда на законные пункты пересечения границы, в противном случае получение убежища для них будет усложнено. Для записи используется мобильное приложение CBP One. Среди санкций для нелегальных мигрантов — депортация и запрет на въезд в течение пяти лет.