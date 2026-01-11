 Перейти к основному контенту
Reuters узнал, что Vitol направит в Венесуэлу растворитель для нефти

Reuters: Vitol направит из США в Венесуэлу первую партию растворителя для нефти
Этот растворитель используется для разжижения нефти из Венесуэлы, что облегчает ее транспортировку и переработку
Один из крупнейших мировой трейдер Vitol в ближайшие выходные отправит первую партию нефтяного растворителя из США в Венесуэлу по соглашению с американским правительством, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Согласно полученной информации, компания арендовала судно Hellespont Protector специально для перевозки нафты. Этот растворитель используется для разжижения нефти из Венесуэлы, что облегчает ее транспортировку и переработку.

Трамп подписал указ о заморозке выручки от продажи венесуэльской нефти
Политика
Дональд Трамп

Ранее, 9 января, состоялась встреча президента США Дональда Трампа с топ-менеджерами по меньшей мере 17 нефтедобывающих компаний, в том числе Exxon Mobil, ConocoPhillips и Chevron. Ранее американский лидер заявлял, что планирует привлечь крупный бизнес к восстановлению нефтяного сектора Венесуэлы.

Накануне президент США подписал указ, в соответствии с которым средства от продажи венесуэльской нефти, хранящиеся на счетах Министерства финансов США или поступающие на него, особым образом замораживаются «во имя блага американского и венесуэльского народов». С момента подписания указа на эти средства не может быть наложен судебный арест, они также не могут изъяты или взысканы по какому-либо иску.

Указ запрещает проводить любые операции с данными средствами, иначе как по специальному разрешению.

7 января Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн барр. нефти. Как отметил тогда президент США, ее продадут по рыночной цене, а средства президент будет контролировать самостоятельно, чтобы «гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти (около 17%), но из-за неэффективного управления, национализации и санкций добывает менее 1% мировой нефти.

В середине декабря 2025 года Трамп ввел блокаду всех танкеров, подпадающих под санкции и направляющихся в Венесуэлу. 3 января, после захвата Мадуро американскими войсками, республиканец заявил, что нефтяное эмбарго остается в силе.

После этого вице-президент Делси Родригес была назначена временно исполняющей обязанности президента.

