Над Воронежем и областью средства ПВО уничтожили более 15 беспилотников
Средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Воронежской области более 15 беспилотников в течение ночи, сообщает губернатор региона Александр Гусев.
«Всего в регионе нынешней ночью сбито уже более 15 БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале. Несколько аппаратов были уничтожены над Воронежем, точное их количество глава региона не назвал.
Предварительно, в результате ночной атаки никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было. При этом угроза опасности атаки беспилотников в регионе все еще сохраняется.
Ранее этой ночью Гусев писал, что несколько дронов были подавлены и уничтожены над Воронежем и двумя районами области. Однако информации о точном количестве дронов, и в каких именно районах они были сбиты, губернатор не привел.
Режим угрозы опасности атаки беспилотников объявили в регионе вечером 10 января.
Читайте РБК в Telegram.
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Новый выброс нефтепродуктов в Черном море. Видео
Сторонников продажи Гренландии США подкупили едой
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Сбербанк стал самой дорогой компанией России
Пожары в Калифорнии со спутника. Фото до и после
Социальные расходы бюджета в 2025 году окажутся выше планировавшихся
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов