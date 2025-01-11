Над Воронежем и областью средства ПВО уничтожили более 15 беспилотников

Средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Воронежской области более 15 беспилотников в течение ночи, сообщает губернатор региона Александр Гусев.

«Всего в регионе нынешней ночью сбито уже более 15 БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале. Несколько аппаратов были уничтожены над Воронежем, точное их количество глава региона не назвал.

Предварительно, в результате ночной атаки никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было. При этом угроза опасности атаки беспилотников в регионе все еще сохраняется.

Ранее этой ночью Гусев писал, что несколько дронов были подавлены и уничтожены над Воронежем и двумя районами области. Однако информации о точном количестве дронов, и в каких именно районах они были сбиты, губернатор не привел.

Режим угрозы опасности атаки беспилотников объявили в регионе вечером 10 января.