Ночью над Россией уничтожили 40 беспилотников
В ночь на 10 января силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
Из них 16 были сбиты над Ростовской областью, десять — над Азовским морем, по четыре над Курской и Воронежской областями, три над Брянской, два над Кубанью, один над Белгородской.
Ранее о 16 уничтоженных дронах сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В результате атаки в ряде населенных пунктов в домах выбило стекла, были повреждены фасады и кровля.
Вечером 9 января силы ПВО сбили несколько беспилотников в пригородах Воронежа. Оказались повреждены два частных дома, из людей никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Гусев.
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