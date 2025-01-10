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Военная операция на Украине ,  
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Ночью над Россией уничтожили 40 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 10 января силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

Из них 16 были сбиты над Ростовской областью, десять — над Азовским морем, по четыре над Курской и Воронежской областями, три над Брянской, два над Кубанью, один над Белгородской.

Сбитые дроны повредили несколько домов в Ростовской области
Политика

Ранее о 16 уничтоженных дронах сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В результате атаки в ряде населенных пунктов в домах выбило стекла, были повреждены фасады и кровля. 

Вечером 9 января силы ПВО сбили несколько беспилотников в пригородах Воронежа. Оказались повреждены два частных дома, из людей никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Гусев.

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Теги
беспилотники дроны Минобороны Военная операция на Украине
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