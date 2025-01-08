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Выборы президента США ,  
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Байден заявил, что выиграл бы выборы 2024 года

Сюжет
Выборы президента США
Байден, опираясь на данные опросов, считает, что мог бы обойти Трампа на прошедших в ноябре президентских выборах, если бы за 3,5 месяца до этого не решил сняться с них. Однако решение уйти в июле он принял из-за плохих прогнозов
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Джо Байден, полномочия на посту которого истекают меньше чем через два недели, убежден, что победил бы своего соперника на выборах Дональда Трампа, если бы сам ранее не вышел из гонки. Об этом он заявил в интервью USA Today.

«Дерзко так говорить, но думаю, что да, исходя из опросов», — ответил он на вопрос о том, мог ли он победить в ноябре, если бы не снялся в июле.

Байден уточнил, что на предыдущих выборах в 2020-м, когда ему действительно удалось обойти Трампа, «действительно думал, что у меня самые высокие шансы победить». «Но я так же не хотел быть президентом, когда мне будет 85–86 лет. И поэтому я заговорил о передаче эстафеты», — добавил он.

Джо Байден вышел из президентской гонки. Главное
Политика
Джо Байден

Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов, 21 июля 2024 года. Вместо себя он предложил выдвинуть кандидатом Камалу Харрис.

Трамп тогда оценил выход Байдена из гонки словами «худший президент в истории».

Как сообщали тогда Politico и CNN со ссылкой на источники, Байден принял соответствующее решение после совещания с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти. Байден и сам засомневался в своих перспективах из-за результатов опросов: его штаб в середине июля впервые за два месяца провел опросы общественного мнения в некоторых ключевых штатах, и результаты были мрачными. Они показали, что Байден не только уступает во всех шести колеблющихся штатах, но и терпит поражение в Вирджинии и Нью-Мексико, где демократы не планировали тратить больших средств на рекламу, чтобы достичь победы. Харрис в результате в обоих штатах обошла Трампа.

Окончательные итоги выборов-2024 были утверждены в США в ночь с 6 на 7 января в США, победу на них одержал кандидат от Республиканской партии.

Выборы президента США
Демократы
Республиканцы
Независимые политики
Кандидат в президенты
Распределение голосов выборщиков
0
270 голосов выборщиков для победы
0
0 бюллетеней
(0%)
0 бюллетеней
(0%)
Сенат
0
0
Прошлый состав
50
47
4
49
Палата представителей
0
0
Прошлый состав
218
212
220
Кто лидирует в штатах
Перевес в пользу одного из кандидатов
5%+
0,5–5%
0–0,5%
0,5–5%
5%+
Подсчет голосов по штатам
Победитель определен (в 0 штатах из 51)*
*Для удобства в их число включен округ Колумбия
Источники: Данные о победителе в 50 штатах и округе Колумбия приводятся в соответствии с прогнозами Associated Press, CNN, Fox News, ABC, CBS, NBC, Politico
@ РБК, 2024

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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