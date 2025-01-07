В США окончательно утвердили итоги выборов. Инфографика
В ночь с 6 на 7 января в США были окончательно утверждены итоги президентских выборов, победу на которых одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он стал первым за два десятилетия республиканцем, победившим по результатам всенародного голосования, а также лишь вторым в американской истории экс-президентом, который сумел вернуться в Белый дом после поражения на предыдущих выборах.
Всенародные выборы прошли 5 ноября, а 17 декабря 538 выборщиков, представляющих 50 штатов и столицу США Вашингтон, встретились в своих административных центрах и отдали свои голоса за следующего американского президента. 25 декабря в американский конгресс поступили свидетельства от штатов о состоявшемся голосовании, а 6 января состоялся подсчет голосов выборщиков и официальное утверждение итогов голосования. Важную роль в процедуре играла председатель сената и по совместительству вице-президент США Камала Харрис.
Согласно окончательным результатам голосования, Трампа поддержали 312 выборщиков, а Камалу Харрис — 226. Как сообщает CNN, конгрессмены-республиканцы аплодировали каждому штату, в котором победил Трамп, а демократы — тем, в где победила Харрис. Ни один выборщик не стал голосовать вопреки решению своего штата, хотя технические некоторые из них могли это сделать — законодательство части штатов позволяет отдать голос не за того политика, за кем они «закреплены» по итогам всеобщих выборов. Например, в 2016 году так поступили сразу семь выборщиков, но на исход выборов это особо не повлияло.
Утверждение итогов выборов прошло мирно, в отличие от предыдущих президентских выборов 6 января 2021 года, когда часть сторонников Трампа решила взять Капитолий штурмом прямо в момент утверждения итогов голосования выборщиков. Несмотря на мирную атмосферу внутри конгресса в этот раз, к самому зданию были переброшены дополнительные силовики — на всякий случай.
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