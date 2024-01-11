В Варшаве начался антиправительственный марш «Протест свободных поляков»

Участники шествия, организованного партией Качиньского, собрались перед зданием сейма, а затем направились к канцелярии премьера. Демонстранты выступают против правительства Дональда Туска и в поддержку экс-главы МВД и его зама

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В Варшаве проходит массовая демонстрация «Протест свободных поляков» против правительства Дональда Туска, организованная бывшей правящей партией «Право и справедливость» (PiS), сообщает RMF24.

Туск стал премьер-министром в декабре прошлого года, после того как правительство Матеуша Моравецкого не смогло получить вотум доверия в сейме. По итогам парламентских выборов, прошедших в октябре того же года, правящая партия «Право и справедливость» потеряла большинство в сейме, хотя и осталась крупнейшей фракцией.

Участники шествия собрались перед зданием сейма. Они принесли с собой бело-красные флаги и плакаты с антиправительственными лозунгами, а также в поддержку бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика. Люди скандировали: «Бог, Честь, Отечество», «Свободные СМИ», а также «Конституция» и «Республика».

Каминьского и Вонсика в декабре повторно осудили по делу о злоупотреблении полномочиями, допущенном во время их работы в Центральном антикоррупционном бюро. Впервые им вынесли приговор в 2015 году, но президент Анджей Дуда («Право и справедливость») в итоге помиловал их. 9 января полиция задержала экс-главу МВД и его зама в президентском дворце в Варшаве, где они должны были встретиться с Дудой. Их также лишили депутатских мандатов. Оба прошли в сейм от «Права и справедливости» осенью прошлого года. 11 января президент вновь начал процедуру помилования Каминьского и Вонсика. Он назвал их «первыми политзаключенными с 1989 года».

Лидер PiS Ярослав Качиньский заявил на митинге перед сеймом об угрозе существованию польского государства из-за правительства Туска, который обещал вернуть стране лидирующую роль в Евросоюзе.

«На этот раз речь идет о реализации плана, который будет сочетать в себе два элемента: фактическую ликвидацию нашей родины как государства, польского государства — это европейские планы, планы нового строительства ЕС», — заявил Качиньский. По его словам, поляки рискуют потерять «все права в важных сферах общественно-политической жизни, охране границ». «Будет ли это государство? Это будет территория, где будут жить поляки», — подчеркнул политик. Второй элемент плана, утверждает он, — это введение евро и ограбление Польши.

Экс-премьер Матеуш Моравецкий, в свою очередь, отметил: «Должен был быть закон, а есть беззаконие. Это должна была быть Европа, но это Беларусь».

На митинге также выступили жены Каминьского и Вонсика.

От здания сейма демонстранты направились к канцелярии премьера.

По данным мэрии Варшавы, в демонстрации приняли участие 35 тыс. человек. Депутат Европарламента от Польши Анна Залевская, в свою очередь, написала в соцсети X, что на нее пришли 300 тыс.