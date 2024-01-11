Сергея Удальцова задержали после допроса по делу об оправдании терроризма

15 декабря против координатора «Левого фронта» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК — об оправдании терроризма, ему предъявлено обвинение. Утром у него прошел обыск, после чего его доставили на допрос в СК

Сергей Удальцов и Виолетта Волкова (Фото: volkova__v / X (ранее — Twitter))

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов задержан по делу об оправдании терроризма, сообщила РБК его адвокат Виолетта Волкова.

«Удальцов был допрошен в качестве подозреваемого, далее ему было предъявлено обвинение, он был допрошен в качестве обвиняемого. Ему было объявлено о задержании, он был доставлен в ИВС, завтра в Басманном суде ему будет избрана мера пресечения. Следствие обратилось к суду с ходатайством о мере пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Волкова. По ее мнению, «состава преступного деяния в действиях, инкриминируемых Удальцову, нет».

Она уточнила, что дело было возбуждено 15 декабря.

Утром 11 января Удальцов рассказал об обыске у него дома. «Ломятся в дверь, говорят, что из полиции», — написал он в телеграм-канале. Его доставили на допрос в Следственный комитет.

Волкова пояснила РБК, что дело против политика заведено по ст. 205.2 УК (максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок от двух до пяти лет), возбудили из-за публикаций. «Видимо, [за] какой-то пост в соцсетях, больше мне ничего не известно», — сказала она.

«Левый фронт» является «членом штаба протестных действий, который возглавляет КПРФ, и все действия «Левого фронта» скоординированы штабом», сообщил РБК, в свою очередь, пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. По его словам, со стороны «Левого фронта» никаких противоправных действий не предпринималось.