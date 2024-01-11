Сергея Удальцова задержали после допроса по делу об оправдании терроризма
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов задержан по делу об оправдании терроризма, сообщила РБК его адвокат Виолетта Волкова.
«Удальцов был допрошен в качестве подозреваемого, далее ему было предъявлено обвинение, он был допрошен в качестве обвиняемого. Ему было объявлено о задержании, он был доставлен в ИВС, завтра в Басманном суде ему будет избрана мера пресечения. Следствие обратилось к суду с ходатайством о мере пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Волкова. По ее мнению, «состава преступного деяния в действиях, инкриминируемых Удальцову, нет».
Она уточнила, что дело было возбуждено 15 декабря.
Утром 11 января Удальцов рассказал об обыске у него дома. «Ломятся в дверь, говорят, что из полиции», — написал он в телеграм-канале. Его доставили на допрос в Следственный комитет.
Волкова пояснила РБК, что дело против политика заведено по ст. 205.2 УК (максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок от двух до пяти лет), возбудили из-за публикаций. «Видимо, [за] какой-то пост в соцсетях, больше мне ничего не известно», — сказала она.
«Левый фронт» является «членом штаба протестных действий, который возглавляет КПРФ, и все действия «Левого фронта» скоординированы штабом», сообщил РБК, в свою очередь, пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. По его словам, со стороны «Левого фронта» никаких противоправных действий не предпринималось.
Сергей Удальцов был одним из лидеров протестов в 2011–2012 годах. В 2014 году его приговорили к четырем с половиной годам колонии по «болотному делу», на свободу он вышел летом 2017 года. С тех пор Удальцова не раз привлекали к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов; в последний раз его задерживали в декабре 2023 года после акции на Красной площади, приуроченной ко дню рождения Иосифа Сталина. Координатору «Левого фронта» назначили 40 часов обязательных работ.
Его жена Анастасия — депутат Госдумы от фракции КПРФ, в 2022 году она получила мандат от экс-депутата Валерия Рашкина, который лишился его из-за уголовного дела о незаконной охоте. С 2008 по 2013 год Удальцова была координатором и руководителем пресс-службы «Левого фронта», в 2011–2012 годах занималась организацией митингов, а с 2013 года была помощницей Рашкина.