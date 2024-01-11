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Политика ,  
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Адвокат назвала версию возбуждения уголовного дела против Удальцова

Адвокат Волкова: на Удальцова возбудили уголовное дело из-за поста в соцсетях
Сергей Удальцов
Сергей Удальцов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Уголовное дело об оправдании терроризма против координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова завели из-за его публикаций, сообщила РБК его адвокат Виолетта Волкова.

«Видимо, [за] какой-то пост в соцсетях, больше мне ничего неизвестно. Известно будет позже, ближе к обеду. Проходил обыск», — уточнила адвокат. Волкова добавила, что Удальцова доставили в Следственный комитет и связался с ней сотрудник ведомства, ее также ждут на прохождение допроса.

Уголовное дело возбудили по ст. 205.2 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко рассказал РБК, что «Левый фронт» является «членом штаба протестных действий, который возглавляет» партия, поэтому все действия движения координирует штаб.

«Никаких противоправных действий со стороны «Левого фронта» не было», — подчеркнул Ющенко. Он добавил, что о фактуре уголовного дела, возбужденного в отношении Удальцова, ему также ничего не известно, но юридическая служба КПРФ окажет ему помощь.

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Политика
Сергей Удальцов

В конце декабря на координатора «Левого фронта» составили административный протокол по ст. 20.2 ч. 5 КоАП (нарушение правил проведения митинга).

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Полицейские задержали его после акции на Красной площади, посвященной дню рождения Иосифа Сталина. Удальцову назначили 40 часов обязательных работ.

Теги
Сергей Удальцов «Левый фронт» коммунисты КПРФ новости
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