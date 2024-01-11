Против Удальцова завели дело об оправдании терроризма

Поводом стал пост Удальцова в телеграм-канале. Утром к координатору «Левого фронта» пришли с обыском

Сергей Удальцов (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

В отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и телеграм-канал «112». По ней грозит до семи лет лишения свободы.

«Уголовное дело возбуждено по оправданию терроризма, видимо какой-то пост в соцсетях, больше мне ничего не известно. Известно будет позже, ближе к обеду. Проходил обыск. Учитывая, что проходил он не долго, предполагаю, что изъяли электронные носители. Сейчас он доставлен в Cледственный комитет, со мной связался следователь, меня ждут на допрос», — сообщила РБК адвокат Удальцова Виолетта Волкова.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России.

Утром 11 января Удальцов сообщил, что к нему пришли с обыском.

Удальцов был одним из лидеров протестов в 2011-2012 годах. В 2014 году его приговорили к четырем с половиной годам колонии по «болотному делу», на свободу он вышел летом 2017 года. С тех пор Удальцова не раз привлекали к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов; в последний раз его задерживали в декабре 2023 года после акции на Красной площади, приуроченной ко дню рождения Иосифа Сталина. Координатору «Левого фронта» назначили 40 часов обязательных работ.

Удальцов поддерживает военные действия на Украине. Его жена Анастасия — депутат Госдумы от фракции КПРФ, в 2022 году она получила мандат от экс-депутата Валерия Рашкина, который лишился его из-за уголовного дела о незаконной охоте. С 2008 по 2013 год Удальцова была координатором и руководителем пресс-службы «Левого фронта», в 2011–2012 годах занималась организацией митингов за честные выборы, а с 2013 года была помощницей Рашкина.