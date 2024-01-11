Британия сообщила о вооруженном нападении на судно в Оманском заливе
На судно у берегов Омана несанкционированно проникли несколько вооруженных человек в черной военной форме. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).
«UKMTO получило сообщение о том, что четыре-пять вооруженных посторонних лиц поднялись на борт судна примерно в 03:30 по Гринвичу (06:30 по московскому времени. — РБК) в 50 морских милях к востоку от Сухара, Оман», — говорится в сообщении центра.
По его данным, неизвестные одеты в черную военную форму. В UKMTO отметили, что пока с судном не удается установить связь. Название судна в UKMTO не уточнили.
захватили у берегов Йемена сухогруз «Руен» с 18 человеками на борту, принадлежащий компании «Болгарский морской флот» и ходивший под флагом Мальты. По данным Болгарского национального телевидения, инцидент произошел примерно в 380 морских миль (около 700 км) от острова Сокотра в Аравийском море.