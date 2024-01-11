В Британии сообщили о вооруженных людях на судне в Оманском заливе

Британия сообщила о вооруженном нападении на судно в Оманском заливе

Вооруженные люди в черном проникли на судно в Оманском заливе, связь с экипажем пропала, сообщили в ВМС Великобритании

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

На судно у берегов Омана несанкционированно проникли несколько вооруженных человек в черной военной форме. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

«UKMTO получило сообщение о том, что четыре-пять вооруженных посторонних лиц поднялись на борт судна примерно в 03:30 по Гринвичу (06:30 по московскому времени. — РБК) в 50 морских милях к востоку от Сухара, Оман», — говорится в сообщении центра.

По его данным, неизвестные одеты в черную военную форму. В UKMTO отметили, что пока с судном не удается установить связь. Название судна в UKMTO не уточнили.