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Пираты захватили грузовое судно с индийским экипажем у берегов Сомали

ANI: пираты захватили грузовое судно с индийским экипажем у берегов Сомали

Грузовое судно MV Lila Norfolk, следовавшее под флагом Либерии с индийским экипажем на борту, захвачено у побережья Сомали. Об этом сообщает ANI со ссылкой на военных чиновников.

По данным агентства, ВМС Индии внимательно следят за захваченным судном. «На борту судна под флагом Либерии, захваченного недалеко от побережья Сомали, находятся 15 индийских членов экипажа. За кораблем наблюдают самолеты ВМС Индии, связь с экипажем установлена», — приводит ANI заявление источника в военных структурах.

По данным агентства, военный корабль ВМС Индии INS Chennai выдвинулся в регион, чтобы проконтролировать ситуацию.

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Сомали — одна из беднейших стран мира. ООН причисляет страну к группе, которая наиболее подвержена риску «голода и кризиса».

Пиратство у берегов Сомали продолжается с 1990-х годов, после начала гражданской войны в стране и последовавшего за ней расформирования военно-морского флота. Поскольку территориальные воды Сомали не были защищены, иностранные рыболовные траулеры начали незаконный промысел у побережья Сомали, а суда начали сбрасывать промышленные и другие отходы у побережья страны. Это привело к сокращению рыбных запасов, и местные рыбаки начали объединяться, чтобы попытаться защитить свои ресурсы.

С тех пор сомалийские пираты напали на тысячи судов в регионе Аравийского моря и Индийского океана, хотя зачастую эти атаки и не приводили непосредственно к захвату судна.

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