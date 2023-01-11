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Республиканцы запросили у Минфина данные о сделках семьи Байдена

Конгрессмен-республиканец Комер запросил у Минфина сведения о сделках семьи Байдена
Джо Байден и сыновья Хантер Байден (слева) и Бо Байден
Джо Байден и сыновья Хантер Байден (слева) и Бо Байден (Фото: David McNew / Getty Images)

Глава комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США республиканец Джеймс Комер (от штата Кентукки) запросил у министра финансов Джанет Йеллен сведения о «подозрительных деловых операциях» членов семьи президента Джо Байдена и связанных с ними лиц. Об этом сообщается на сайте комитета.

Он также просит нескольких бывших руководителей Twitter, которые отвечали за блокировку статей в New York Post о сделках членов семьи Байдена, дать показания на слушаниях, которые состоятся 6 февраля.

«Американский народ должен знать, насколько Джо Байден причастен к теневым бизнес-сделкам своей семьи и угрожают ли эти сделки национальной безопасности и принятию решений на посту президента. Это расследование является главным приоритетом для республиканцев в палате представителей 118-го конгресса», — заявил Комер.

New York Post со ссылкой на электронные письма с ноутбука сына американского лидера Хантера Байдена писала, что Джо Байден, будучи вице-президентом, помогал своему сыну вести бизнес на Украине.

Материал дополняется. 
 

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