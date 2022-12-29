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Трамп обвинил ФБР в замалчивании сведений о сыне Байдена перед выборами

Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобной информации о сыне Байдена перед выборами
ФБР следило за тем, чтобы Хантер Байден не получил дурной славы — «только хорошую, пожалуйста», отметил Трамп, назвав сложившуюся ситуацию «возмутительным позором»
Экс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп (Фото: David Maxwell / EPA / ТАСС)

Федеральное бюро расследований (ФБР) незадолго до выборов 2020 года цензурировало «неудобную» информацию о сыне действующего главы государства Джо Байдена Хантере, связанную с делом о пропаже его ноутбука. Об этом написал экс-президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Только что стало известно, что управление ФБР, которое «расследует» дело Хантера Байдена, отправило множество запросов цензурного характера, чтобы сохранить конфиденциальность всех плохих сведений незадолго до выборов 2020 года» — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, ФБР следило за тем, чтобы Хантер Байден не получил дурной славы — «только хорошую, пожалуйста». Трамп назвал сложившуюся ситуацию «возмутительным позором».

Впервые о компрометирующих данных на ноутбуке сына Байдена сообщила газета The New York Post в октябре 2020 года. По данным издания, из компьютера во время ремонта был извлечен жесткий диск и передан ФБР.

В файлах ноутбука была найдена переписка, согласно которой, Хантер представил своего отца — вице-президента США — украинскому бизнесмену Вадиму Пожарскому из компании Burisma, в совет директоров которой входил Байден-младший.

По словам Трампа, Хантер Байден использовал ресурсы своего отца, чтобы уволить генпрокурора Украины, который вел расследование против Burisma. Сам Байден-младший говорил, что никогда не обсуждал с отцом свой бизнес.

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В декабре 2022 года владелец социальной сети Twitter Илон Маск разместил ссылку на внутренние документы соцсети, опубликованные журналистом Мэттом Тэйбби. Журналист написал, что когда была опубликована статья The New York Post о секретных электронных письмах с ноутбука Байдена-младшего, Twitter «принял чрезвычайные меры, чтобы скрыть [эту] историю».

В частности, соцсеть удаляла ссылки на нее, размещала предупреждения об их «небезопасности» и заблокировала их передачу напрямую через личные сообщения.

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Виктория Громова Виктория Громова
Дональд Трамп Джо Байден Хантер Байден ФБР
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