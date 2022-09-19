Указ о переименовании столицы Казахстана обратно в Астану вступил в силу

Указ о переименовании столицы Казахстана из Нур-Султана в Астану вступил в силу, он опубликован в официальной газете «Казахстанская правда».

Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон о смене названия 17 сентября — вместе с законом о поправках в Конституцию страны.

Столица именовалась в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 2019 года — переименовать город тогда предложил сам Токаев. Ранее столица, как и теперь, называлась Астаной (в переводе с казахского слово означает «столица»). До 1998 года столицей республики была Алма-Ата, а нынешняя столица называлась Акмолой.

Как сообщает Tengrinews, в Астане уже начали демонтировать надписи Nursultan — их убирают, например, из Ботанического сада и Парка влюбленных.

Портал указывает, что в маслихате столицы (местном парламенте) выразили надежду, что переименование города в этот раз обойдется бюджету дешевле, чем тремя годами ранее. Тогда, указал секретарь маслихата Ерлан Каналимов, изменение вывесок, бланков и печатей в госорганах обошлось в более чем 30 млн тенге (около 5 млн руб. по курсу на тот момент). Сейчас снизить расходы поможет уже завершенный переход на электронный документооборот. Траты будет покрывать местный бюджет.